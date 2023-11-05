2024 yılında zam yağmuru başlıyor: Yeni vergi, harç, ceza ücretleri belli oldu

Bu yılı zamlarla bitiriyorken yeni yılda da zam haberleri duymaya devam edeceğiz. 2024 yılı gelmeden zamlı ücretler açıklanmaya başladı. Detaylar haberimizde…







2024’TE DE ZAM YAĞACAK

İğneden ipliğe kadar her şeyin fiyatı yılbaşında yapılacak değerleme sonrasında artacak.

Erdoğan zammı artırmazsa veya azaltmazsa vergi ve harçlar yüzde 58,5 oranında artacak.

Devletin her yıl başında insanlardan tahsil ettiği vergi, harç ve cezaların otomatik artış oranı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu gelecek yıl uygulanacak yeniden değerleme oranını (RRR) %58,46 olarak hesaplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YDO'yu yüzde 50 oranında azaltma ya da yüzde 50'ye kadar artırma yetkisini kullanmaması halinde vergi, harç ve sabit para cezaları yüzde 58,46 oranında artacak.

YÜZDE 70'İ BULUR

TBMM'ye sunulan 2024 bütçe tasarısında, çeşitli vergi ve harçlardan elde edilen gelirlerin gelecek yıl yüzde 70'in üzerinde artması bekleniyor. Gelir tahminleri, bu yetkinin belirli ücret ve vergileri artırmak için kullanılabileceğini gösteriyor.1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni vergi artışıyla kırmızı ışıkta geçip hız sınırını yüzde 10 ila 30 oranında aşanlara kesilecek trafik cezalarının tutarı 951 liradan 1.507 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmaktan ilk kez ceza kesenler 6 bin 441 lira ödeyecek. Bu yıl iki kez toplanan motorlu taşıtlar vergisi gelecek yıl en az yüzde 58,46 oranında artacak.





PASAPORT 7 BİN 836 TL

Temmuz ayında pasaport harçları ve uluslararası telefon kayıt ücretlerine ikinci zam yapıldı.

Yeni artışla birlikte 1 yıllık pasaport ücreti 2 bin 397 liraya, 3 yıl ve daha uzun süreli pasaport ücreti ise yıl başından itibaren 7 bin 836 liraya çıkacak.

Yurt dışından telefon getirenler, kayıt için yıl başında 31 bin 700 TL ödemek zorunda kalacak.

İŞTE 2024'TE ARTACAK VERGİ, HARÇ VE CEZALAR

Emlak vergisi %58,46 YDO (%50 YDO), çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, muafiyet, matrah vergi oranı, damga vergisi, özel iletişim vergisi özel, trafik cezaları, ehliyet, pasaport, adli, Noter ve diğer harçlar, araç muayene ücretleri, Vergi ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda öngörülen cezalar ile gelir vergisi dilimindeki ve vergi oranındaki tutarlar 2024 yılı başında öngörülen oranda artacak.