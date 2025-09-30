2025 2. Çeyrek: KİT ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 1,1 Trilyon TL

Hazine verilerine göre 2025'in ikinci çeyreğinde KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borç stoku cari fiyatlarla 1 trilyon 117 milyar 805 milyon 828 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:18
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Borç Stoku

Açıklamaya göre, kuruluşların toplam borç stoku 1 trilyon 117 milyar 805 milyon 828 bin lira olarak kaydedildi. Bu tutarın iç borç toplamı 913 milyar 347 milyon 731 bin lira, dış borçları ise 204 milyar 458 milyon 97 bin lira oldu.

İç Borçlarda Başlıca Kalemler

İç borçlar içinde en yüksek pay 379 milyar 393 milyon 622 bin lirayla resmi dairelerin borçları olurken; bunu 309 milyar 198 milyon 160 bin lirayla ticari bankaların alacakları ve 113 milyar 276 milyon 749 bin lirayla kamu işletmelerin borçları takip etti.

Hazine verileri, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların mali durumuna ilişkin güncel göstergeleri kamuoyuyla paylaştı.

