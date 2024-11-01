2025 Hazine Finansman Programı Açıklandı

2025 Hazine Finansman Programı Duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için hazırlanan finansman programını açıkladı. Gelecek yıl, 1 trilyon 373,2 milyar lira anapara ve 1 trilyon 868,7 milyar lira faiz ödemesi ile toplam 3 trilyon 241,9 milyar lira borç servisi planlanıyor.

Nakit İç Borçlanmanın Vadesi Kısaldı

Yayımlanan programda, 2024 yılı içerisinde nakit iç borçlanmanın ortalama vadesinin 65,1 aydan 48,6 aya düştüğü belirtiliyor. Ayrıca, sabit getirili Türk lirası cinsi iç borçlanma ortalama maliyetinin de %20,6'dan %36'ya yükseldiği ifade edildi.

Kira Sertifikası ve Altın Tahvili İhraçları

Hazine, yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla 2012 yılından bu yana süregelen kira sertifikası ihracına 2024 yılı boyunca devam etti. Bu kapsamda, iç piyasada toplam 69,7 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç edildi. 2017 yılında başlatılan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları da sürdürüldü; toplamda 131,8 ton altın karşılığı senet ihraç edildi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

2024 yılında gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikaları, küresel ekonomik görünüm ve jeopolitik gelişmeler piyasaları etkilemeye devam etti. Yıl içinde, özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (FED) gibi merkezi otoritelerin para politikasında gevşemeye gitmesi dikkat çekti.

Borç Servisi ve İç Borçlanma Plânları

2025 yılındaki borç servisi planları arasında 2 trilyon 385 milyar liranın iç borç, 856,9 milyar liranın ise dış borç olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İç borç servisinin büyük kısmının piyasa ödemelerinden sağlaması bekleniyor. 2025 yılında 2 trilyon 845,5 milyar lira iç borçlanma planlanıyor.

Piyasa Koşullarına Göre İhaleler

Piyasa koşullarına bağlı olarak, Türk lirası cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracına devam edilmesi amaçlanıyor. Geçici uyumsuzlukların giderilmesi için kısa vadeli Hazine bonoları kullanılacaktır. Ayrıca, uluslararası piyasalarda finansman sağlamak için çeşitli vadelerde konvansiyonel tahviller ve diğer finansman araçlarının ihraç edilmesi düşünülüyor.

Bu detaylar ışığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 Finansman Programı, ülkenin mali planlaması açısından büyük önem taşımaktadır.