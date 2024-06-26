30 gün içinde bunu yapmayanlar yandı! 81 ilde paralar indirimsiz toplanacak

Mükellefler, vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğinden itibaren 30 gün içinde uzlaşma talep ederlerse, artık uzlaşma komisyonundan indirim talep edemeyecekler.

Yeni düzenlemeye göre, vergi ve ceza tutarlarını teklif etmekle yükümlü olan uzlaşma komisyonu, mükellefin teklifi kabul etmesi durumunda uzlaşma sağlayacak; reddetmesi halinde ise uzlaşma gerçekleşmeyecek.

Bu değişiklik, vergi cezalarında indirim olanağının sona erdiği anlamına gelmektedir. Ancak, vergi cezalarını indirim yapmadan kabul eden mükellefler, önceki uygulamada olduğu gibi yapılandırma imkanlarından yararlanabilecekler.







VERGİ VE CEZA TUTARI İNDİRİMSİZ TEKLİF EDİLECEKTİR

24 Haziran 2024 tarihinden itibaren tüm birimlerde yapılacak uzlaşmalarda, vergi tutarları ve ceza miktarları, mükellefler veya mükellef temsilcilerine indirim yapılmaksızın aynı tutarlar üzerinden teklif edilecektir.