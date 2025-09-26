2025 Ocak-Ağustos: İş ve İstif Makinesinde 18.685 Satış

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:12
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde toplam 18 bin 685 iş ve istif makinesi satıldı.

Sektör Verileri ve İç Pazar Performansı

Açıklamada yer alan verilere göre, söz konusu dönemde 10 bin 371 adet iş ve inşaat makinesi satışı gerçekleştirildi; sektörün cirosu yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış gösterdi.

Aynı dönemde 8 bin 314 adet istif makinesi satıldı. İstif makineleri sektörünün cirosu yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak hesaplandı ve yurt içi satışların 2024 yılı ile paralel seviyede seyredeceği öngörüldü.

6 Aylık İhracat Rakamları

Bu yılın ilk 6 ayında inşaat ve madencilik makineleri ihracatı 903 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta öne çıkan pazarlar arasında Almanya, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya yer aldı. Aynı dönemde istif makinesi ihracatı 358 milyon dolar olarak kaydedildi; ihracatta başlıca alıcı ülkeler Rusya, Cezayir, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Genel Sekreterden Değerlendirme

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, sektörlerin üretim gücü, teknolojik altyapı ve satış performansıyla ülke sanayisine katkı sağladığını vurguladı. Yiğit, 'İnşaat sektöründeki canlılık ve yüksek büyüme oranı iş makinelerine olan talebi güçlendiriyor. Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlama ve bölgesel risklerin yarattığı belirsizliklerin ise ihracatta hafif bir gerilemeye yol açtığını ifade edebiliriz.' değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, parasal genişlemeyle artması beklenen yatırımların hem iç pazara hem de ihracata olumlu yansıyacağını belirterek, 'İş makinelerindeki güçlü büyüme ve istif makinelerindeki istikrarlı seyrin, sektörümüzün yüksek potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz.' dedi.

Genel Sekreter ayrıca, 'Türkiye'de üretilen iş ve istif makinelerinin ulaştığı kalite ve güvenilirlik seviyesini her geçen gün daha fazla ülkeye taşıyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir büyümeyi devam ettirerek sektörümüzü küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak. İMDER ve İSDER olarak, üyelerimizle birlikte bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.' ifadeleriyle sektörün hedef ve taahhütlerine dikkat çekti.

