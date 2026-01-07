2025 ODMD Gladyatör Ödülleri: 21 Dalda Kazananlar Açıklandı

2025 ODMD Gladyatör Ödülleri sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) düzenlediği ODMD Gladyatör Ödülleri 16’ncı kez sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde toplam 21 dalda ödül dağıtıldı.

Tören, sunucular ve katılımcılar

Gecenin sunuculuğunu Güzem Yılmaz Ertem ve Mert Fırat üstlendi. Törene; ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

ODMD Başkanı Bozkurt’un değerlendirmesi

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılının beklentilerin üzerinde geçtiğini vurguladı. Bozkurt, "Sektörümüz için 2025 yılı, globaldeki ve iç pazardaki gelişmeler yönünden tüm zorluklara rağmen olumlu bir sene oldu. İnişiyle, çıkışıyla, iyisiyle, kötüsüyle yine heyecanlı bir yıl yaşadık. Yılın başında geçen seneye paralel bir pazar hacmi öngörülüyordu ancak Türkiye’nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme zamanının gelmiş olması, yeni rekor satış adetlerini destekleyen temel faktörler oldu" şeklinde konuştu.

Pazar verileri ve ekonomik katkı

Bozkurt, 2025 yılı otomobil satış verilerini paylaşarak, "Bu tabloyla birlikte otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılı yaklaşık %10,5’lik artışla 1 milyon 368 bin 400 adetle tamamladı. Hafif ticari araç pazarı 283 bin 904 adetle, artık milyon sınırını aşan binek araç pazarı ise 1 milyon 84 bin 496 adetle yılı tamamladı. Bu adetlere ağır vasıta araç satışlarının henüz resmi olarak açıklanmayan bilgilerini de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon 415 bin adetlik hacme ulaşıldığını söyleyebiliriz" dedi.

Otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkısına da değinen Bozkurt, "Bugün otomotiv sektörü, yalnızca üretim ve satış rakamlarıyla öne çıkmıyor. İhracatı, oluşturduğu istihdam, teknoloji katkısı ve son on yılda sağladığı 65 milyar dolarlık cari fazla ile Türkiye ekonomisinin en güçlü dinamo sektörlerinden biri konumunda. 2025’te 42 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız da bu başarının en somut göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Gece, toplam 21 dalda rekabete sahne oldu

"Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi. Törende öne çıkan satış ödülleri şu şekilde açıklandı:

Satış ödülleri:

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: BYD

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Courier

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

ODMD GLADYATÖR ÖDÜLLERİ 16'NCI KEZ OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ. GECEDE SATIŞ VE İLETİŞİM KATEGORİLERİNDE 21 DALDA ÖDÜL VERİLDİ.