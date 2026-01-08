ÜÇEL Kauçuk 2025'i Geleneksel Yıl Sonu Gecesiyle Uğurladı

Otomotiv yan sanayi firması ÜÇEL Kauçuk, 2025 yılını çalışanlarıyla birlikte düzenlediği geleneksel yıl sonu gecesiyle uğurladı. Bursa'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte şirketin 40 yılı aşkın tecrübesi ve yılın değerlendirmesi ön plana çıktı.

Samimi Atmosfer, Değerlendirme ve Motivasyon

Organizasyon, samimi bir atmosferde geçti; hem yılın genel değerlendirmesi yapıldı hem de çalışanların emekleri ödül ve plaket törenleriyle ödüllendirildi. Gecede motivasyonu artırmaya yönelik sürprizler ve keyifli anlar da yer aldı.

Sunum ve Konuşmalar

Gecenin sunumunu İnsan Kaynakları Uzmanı Merve Aybay gerçekleştirdi. Aybay, açılış konuşmasında tüm çalışanlara duygusal ve samimi ifadelerle seslendi:

"Bu yolculukta bizlerle olduğunuz ve işimizi bir aile ortamına dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim. Yoğun ama birlikte başardığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2026’nın hepimiz için sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim."

Konuşmanın ardından, uzun yıllar şirkete emek veren personele Kıdem Plaketleri, yıl boyunca hiç devamsızlık yapmayan çalışanlara Devamlılık Plaketleri ve iş süreçlerine katkı sağlayan personele KAIZEN - İyileştirme Plaketleri takdim edildi. Bu ödüller, çalışan bağlılığını güçlendirdi ve kurumsal hafızaya yeni değerler ekledi.

Genel Değerlendirme ve Final

ÜÇEL Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç gecede şirketin 2025 yılına ilişkin değerlendirmesini yaparak çalışanlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomik dalgalanmalara ve tedarik zinciri risklerine rağmen 2025’i başarıyla ve verimli bir şekilde tamamladık. Bu başarıda en büyük pay, siz değerli çalışma arkadaşlarımızındır. 2026 yılından umutluyuz. Hem sürdürülebilirlik yatırımlarımız hem de küresel pazarlarda attığımız stratejik adımlarla, önümüzdeki yıl daha da güçlü bir ÜÇEL olacağız."

Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan hediye çekilişi, çalışanlara neşe kattı; şanslı katılımcılar hediyelerine kavuştu ve etkinlik, kurumsal aidiyet duygusunu pekiştirerek sona erdi.

