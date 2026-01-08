Garanti BBVA 2025 Dijital Bankacılık Özeti: Ugi, 900 Yapay Zekâ Modeli ve Yenilikler

Garanti BBVA, 2025 yılındaki dijital bankacılık performansını ve stratejik yeniliklerini açıkladı. Banka, üretken yapay zekâyı dijital stratejisinin merkezine koyarak kullanıcı deneyimini daha sezgisel, kişisel ve akıllı hale getirdi.

Mobilde kullanıcı odaklı dönüşüm

Garanti BBVA Mobil, 2025 boyunca yaptığı güncellemelerle 17.9 milyon aktif müşteriye ulaştı. Uygulama; modern tasarımı, özelleştirilebilir menü yapısı, kişiye özel tavsiyeleri ve üretken yapay zekâ destekli akıllı asistan Ugi ile sektör standartlarını yukarı taşıdı. Bankanın tüm işlemlerinin yüzde 99'u şube dışı kanallardan, ürün satışlarının ise yüzde 86'sı dijital kanallardan gerçekleşiyor.

Yenilenen uygulama, artan interaktif alanlar ve kişiye özel akışlarla müşterinin finansal hayatını kolaylaştırıyor. Harcama alışkanlıklarına göre birikime yönlendirme, bütçe ve ödeme döngülerine göre kişiselleştirilmiş finansman teklifleri gibi önerilerle kullanıcıların daha bilinçli karar alması hedefleniyor.

Ugi: Proaktif ve hiper-kişiselleştirilmiş asistan

2025, Garanti BBVA için üretken yapay zekânın bankacılığın merkezine alındığı yıl oldu. Akıllı asistan Ugi, bankanın veri kaynaklarını tarayarak müşteriye özel, dinamik çözümler sunuyor. Ugi, sadece soruya yanıt vermekle kalmayıp gerektiğinde proaktif olarak bildirimler gönderiyor ve kullanıcıların işlemlerini hızlıca tamamlamalarına yardımcı oluyor. Örneğin SIM kartı değişimlerinde proaktif bildirim ve tanımlama desteği sunuluyor; iade bilgilerine erişim Ugi sayesinde kolaylaşıyor.

Ugi, son bir yılda 70 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 7 milyondan fazla müşteriye destek verdi. Banka, Ugi'nin yetkinliklerini genişleterek daha fazla konuda kişiye özel ve akıllı yanıtlar sunmayı planlıyor.

İç süreçlerde yapay zekâ: 900'ün üzerinde model

Banka, yapay zekâyı iç süreçlerde yoğun şekilde kullanıyor. 900'ün üzerinde aktif yapay zekâ modeli; belge tarama, bilgi çıkarımı, raporlama ve operasyonel iş akışlarında önemli iyileşmeler sağlıyor.

Ödeme teknolojilerinde yenilikler

2025'te hayata geçirilen Bonus Platinum Dinamik Kart, saatte bir kendiliğinden yenilenen 3 haneli güvenlik kodu (CVV) ile internet alışverişlerinde güvenliği artırdı. GarantiPay, NFC temassız ödeme ve TR Karekod çözümleriyle kullanıcıların kart taşımadan güvenli ödeme yapmasını sağlarken, S.M.A.R.T. özelliği ödeme sırasında en uygun kartı otomatik belirleyerek deneyimi sadeleştiriyor.

Kişiselleştirilmiş finansal yönetim ve gençlere özel deneyim

Bankanın yeni özelliklerinden Kredi Koçum, müşterilerin bankadaki finansal geçmişine göre durumlarını gösteriyor; kişiye özel kredi, avans hesap ve kredi kartı limit teklifleri ile finansal güçlenmeyi destekliyor. 18-26 yaş aralığındaki kullanıcılar için tasarlanan Genç menüsü ise kültür-sanat, kariyer, bankacılık ürünleri ve kampanyalara tek noktadan erişim sağlıyor.

Yatırımlar ve ayrıcalıklı bankacılık

Garanti BBVA müşterileri hisse senedi, kripto varlık, fon, döviz ve BES gibi yatırım ürünlerini tek ekranda takip edebiliyor; kripto varlıklar anlık fiyat, kâr/zarar ve takip listeleriyle Yatırımlar menüsünde sunuluyor. Ayrıca, belirli bir varlık büyüklüğüne sahip müşteriler için tasarlanmış Benim Bankacım programı ile kişiye özel müşteri yöneticilerine uygulama üzerinden anında ulaşım ve özel hizmetler sağlanıyor.

Aracım, Evim, Dijital Aboneliklerim gibi alanlar tek noktada toplanırken, Seyahatim alanı Jolly iş birliğiyle zenginleştirilerek seyahat planlaması uygulamanın doğal parçası haline getirildi. Garanti BBVA, 2025'teki bu dijital dönüşümle kullanıcı deneyimini daha proaktif, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir zemine oturtmayı hedefliyor.

