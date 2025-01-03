2025 Serbest Muhasebecilikte Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı

2025 Yılı Serbest Muhasebecilikte Yeni Ücret Tarifesi

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri için 2025 yılı asgari ücret tarifesi belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yeni tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tarifesi Detayları

2025 yılı için belirlenen Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi doğrultusunda, defter tutma bedeli 411 lira ile 9,351 lira arasında değişiklik göstermektedir.

Ayrıca, kuruluş işlemleri için 11,632 lira, değişiklikler için ise 12,498 lira kadar ödeme yapılabilecektir.

Bu düzenleme, muhasebe alanında hizmet veren profesyonellerin ücret yapısını etkileyecek ve sektördeki standartların yükselmesine katkıda bulunacaktır.