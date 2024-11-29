TKYD 4. Portföy Yönetimi Zirvesi İstanbul'da Başladı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Yağız Oral Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, bu yıl yatırım fonu yatırımcı sayısında kaydedilen ciddi artışı vurgulayarak, 2023 sonunda 4,3 milyon olan yatırımcı sayısının, yalnızca 10 ayda 1 milyon kişi artarak ekim sonu itibarıyla 5,3 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Zirvenin Açılışında Sektörün Büyümesine Dikkat Çekildi

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcilerini bir araya getiren 4. Portföy Yönetimi Zirvesi, İstanbul'da başladı. Açılış konuşmasında Oral, sektörün son yıllarda yaşadığı yüksek büyüme ve artan finansal okuryazarlığın etkisiyle sektörün ekim itibarıyla 6 trilyon lirayı geçerek GSYH'nin yüzde 17,3'üne ulaştığını belirtti.

Sektör Dönüm Noktaları ve Gelecek Hedefleri

Oral, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu portföy yönetimi şirketlerine devretmesinin yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nın devreye alınmasının sektörde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Avrupa portföy yönetimi sektörünün 28,5 trilyon avroya ulaştığını belirtirken, Türkiye’nin bu seviyelere çıkabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kurumsal Yatırımcıların Ekonomiye Katkısı Artıyor

Oral, kurumsal yatırımcıların Borsa İstanbul'daki şirketlere yaptıkları uzun vadeli yatırımlarla birlikte, 22 Kasım itibarıyla bu fonların toplam yatırımlarının 302 milyar liraya ulaştığını belirtti. Kurumsal yatırımcıların pay senetlerine yaptığı yatırım 704 milyar liraya, özel sektör tahvillerine yaptığı yatırım ise 241 milyar lira seviyesine yükseldi.

Sürdürülebilir Yatırım Anlayışı Öne Çıkıyor

Türkiye’de yatırım yönetiminde sürdürülebilirliğin öneminin arttığını kaydeden Oral, bu bağlamda yaklaşık 13 milyar lira büyüklüğe ulaştıklarını bildirdi. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim, sürdürülebilirlik temalarına desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Zirve Kapsamında Önemli Paneller ve Konuşmalar Gerçekleşecek

Zirve kapsamında gün içinde "Türkiye Ekonomisi ve Piyasalarına 2024'ün Ötesine Bakış, Yeni Jeopolitik Senaryolar", "Yatırım Fonları Ekosistemi ve İş Ortakları", ve "21. Yüzyılın Fırsatları ve Belirsizlikleri" başlıklı paneller düzenlenecek. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu, çevrim içi olarak bu konularda bir konuşma yapacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.