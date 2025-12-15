Sencer Solakoğlu istifa etti — Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanlığından ayrıldı

Sencer Solakoğlu Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığından İstifa Etti

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanlığına atandı

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, birlikteki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Solakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı oldu.

Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de önemli sorunlardan birisinin sivil toplum örgütlerinin siyasallaşması olduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşlarında siyasallaşma olduğunda eleştirilerin sınırlandığını ve istenen sonucun alınamadığını ifade etti.

Solakoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin en son yaptığı talihsiz açıklama buna en iyi örnek; ithalatı öven, Türkiye’nin süt konusunda nasıl başarılar yakaladığını ve bakanın nasıl başarılı olduğunu öven... Halbuki, bahsettikleri sözleşmeli tarımın nasıl çalışmadığını Bursa Birliğinde gördük."

Hak, hukuk ve adaletin çiftçiye yansımadığını vurgulayan Solakoğlu, çiftçinin genellikle verilenle yetinmek zorunda kaldığını belirtti. Çok çeşitli STK'larda sesini yükselttiğini ve Türkiye’nin potansiyelini, yapılanların ise ne denli sınırlı olduğunu göstermeye çalıştığını anlattı.

Kararını gerekçelendiren Solakoğlu, şu ifadelerle istifasını açıkladı: "Ne yazık ki STK platformunda bir zaman sonra tıkanıyorsunuz, bir sonraki aşamaya geçmek zorundasınız. Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricieri Birliğinden istifa ediyorum. Sesimi daha gür çıkarabileceğim daha etkili bir pozisyona geçme kararı aldım. Hangi platform olursa olsun siyaset üzeri çözüm üreten, Türkiye’nin geleceğini planlayabileceğim bir mecraya gidiyorum. Daveti kabul ettim. Bu daveti yapanlara teşekkür ediyorum. Yakında platformu açıklayacağım, duyacaksınız."

