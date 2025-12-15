BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Yeni Üyelerle Bir Araya Geldi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni üyelerle buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda’nın yeni üyeleriyle düzenlenen "Üye Bilgilendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. Burkay, iş kurmanın ve üretmenin bugün her zamankinden daha değerli olduğunu vurguladı ve "Yaptığınız yatırımlar bu kentin ve ülkemizin geleceğine yapılmış değerli bir katkıdır." dedi.

Toplantının ana vurguları

Yaklaşık 60 bin üyeyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan BTSO, üyelerinin Oda çalışmalarını daha iyi tanıyabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Burkay toplantıda, "Bu Oda’nın kuruluşundan bugüne taşınan güç, birlikte iş yapma kültürünün, dayanışmanın ve doğru ticaretin üstlendiği tarihi rolün eseridir. Bugün burada attığınız her adım, yaptığınız her yatırım, aslında kendi işletmenizin değil, bu kentin ve ülkemizin geleceğine yapılmış değerli bir katkıdır. İçinden geçtiğimiz dönem, sabır ve fedakarlık isteyen, güçlü irade, cesaret ve vizyon gerektiren bir dönemdir. Bu nedenle bugün iş kurmak, yatırım yapmak, üretime yönelmek her zamankinden daha önemli ve daha değerlidir. Sizin girişimleriniz, bu şehrin ve ülkenin yarınlarına güven veren güçlü birer meşaledir. Bu nedenle her birinizi yürekten kutluyorum." ifadeleriyle üyeleri kutladı.

"Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonu

Burkay, "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, başlangıçta 16 makro projeyle başlanan yolculuğun bugün 60’ı aşan proje ile sürdüğünü söyledi. "BTSO bugün projeleriyle konuşulan, her sektörle temas eden, her üyeye dokunan bir Oda’ya dönüştü. Bu değişimi 60 bine yaklaşan üyemizden aldığımız güçle gerçekleştirdik. Çünkü bir oda, üyeleri kadar güçlüdür." dedi.

Ortak akıl ve değişime hazırlık

Burkay, Oda’yı sadece belge işlemlerinin yapıldığı bir yer olmaktan çıkarıp iş dünyasının buluşma noktası haline getirdiklerini belirtti: "Burası ortak aklın toplandığı, istişarenin güç kazandığı, sorunların karşılıklı konuşulduğu ve çözüme dönüştüğü bir merkezdir. Biz bu çatının altında neyi konuşuyorsak, hangi meseleyi gündeme getiriyorsak, onun arkasında 70 meslek grubumuzun ve 60 bin üyemizin ortak iradesi var."

Teknoloji, eğitim ve destek programları

Burkay, dünyada teknoloji odaklı büyük bir değişim yaşandığını, yapay zekâ, dijital dönüşüm, e-ticaret ve yeşil dönüşümün yeni dönemin belirleyici alanları olduğunu söyledi. "İşte bu yüzden, ihtiyaç duyduğunuz her konuda eğitimler, gelişim programları ve destek mekanizmaları oluşturuyoruz. Sizlerin dünyayla rekabet eder hale gelmesi için her türlü altyapıyı hazırlıyoruz." diyen Burkay, BTSO’nun eğitim ve AR-GE yapıları hakkında şu örnekleri verdi: Bursa Business School, BTSO Akademi, BUTGEM, MESYEB, BUTEKOM, ULUTEK ve teknopark çalışmaları ile üniversite-sanayi iş birliğinin ve inovasyonun desteklendiğini vurguladı.

Burkay ayrıca ticareti destekleyen faaliyetlere de değindi: "Ticarette dijital platformlar geliştiriyoruz, dış ticareti büyüten modelleri hayata geçiriyoruz. Ticari safari programlarımız, fuarlarımız, alım heyetlerimiz ve tedarikçi buluşmalarımızla üretimi, ticareti, teknolojiyi, istihdamı ve ihracatı geliştiren pek çok projeyi aynı anda yürütüyoruz."

Her yeni üye için bir fidan

Toplantıda yürütülen projelerin detaylı sunumu yapıldı. Burkay, Oda’nın her yeni üyesi için BTSO Hatıra Ormanına fidan dikmeye devam ettiklerini hatırlatarak, toplantı sonunda tüm yeni üyeleri temsilen en genç BTSO üyesine fidan sertifikasını takdim etti.

Yeni üyelerin değerlendirmeleri

Toplantı sonrası yeni üyeler de izlenimlerini paylaştı. Yeni üyelerden Yunus Taştan, BTSO’nun projelerini "çok doğru ve etkili" olarak nitelendirip TEKNOSAB başta olmak üzere projelere katılacaklarını ifade etti. Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı, projelerin vizyoner olduğunu belirterek TEKNOSAB, GUHEM, BBS gibi projelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Onur Cengiz (Data Via Yazılım) ve BTSO üyesi Nail Taylak da projeleri olumlu bulduklarını ve projelerde yer almak istediklerini belirtti.

Sonuç olarak, BTSO’nun yeni üyelerle buluşması, yatırımın ve üretimin önemini teyit ederken, eğitim, teknoloji ve proje destekleriyle üyelerin rekabet gücünü artırma hedefinin altını çizdi.

