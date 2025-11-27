2025'te Bedelli Askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir

2025'te 101.212 kişinin bedelli askerlik başvurusu sonucu 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir sağlandı; dövizle askerlikten 33 milyon 757 bin 242 Avro kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:17
2025'te Bedelli Askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir

2025'te Bedelli Askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir

Gelir, başvuru ve istatistikler

Bedelli askerlik kapsamında 2025 yılı içinde 101 bin 212 kişi başvurdu ve toplam 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir elde edildi.

Bedelli askerlik hizmetinde 2019'dan bugüne kadar toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi yükümlü askerlik hizmetine tabi oldu.

Bu yıl toplam 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaat etti.

Bedelli askerlikten sağlanan 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlikten elde edilen 33 milyon 757 bin 242 Avro hazineye gelir olarak kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİ (ARŞİV)

BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİ (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin 12 Basamak Yükseldi: SEGE'ye Göre Ekonomide 13'üncü İl
2
Samsun’da İlk 9 Ayda 490 bin 655 Turist Konakladı
3
DenizBank’ın sürdürülebilirlik sendikasyonuna 1 milyar doları aşan talep
4
2025'te Bedelli Askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir
5
Adana Sanayi Odası'ndan 7 sanayi kuruluşuna ödül
6
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Kredi Sınırlaması
7
Sovcomflot: ABD Yaptırımları Yeni Zorluklar Getiriyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?