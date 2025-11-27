2025'te Bedelli Askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir

Gelir, başvuru ve istatistikler

Bedelli askerlik kapsamında 2025 yılı içinde 101 bin 212 kişi başvurdu ve toplam 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir elde edildi.

Bedelli askerlik hizmetinde 2019'dan bugüne kadar toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi yükümlü askerlik hizmetine tabi oldu.

Bu yıl toplam 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaat etti.

Bedelli askerlikten sağlanan 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlikten elde edilen 33 milyon 757 bin 242 Avro hazineye gelir olarak kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİ (ARŞİV)