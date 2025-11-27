Niğde’nin Yerli Patates ve Barbunyası Migros Raflarında

Migros, yerli üretimi destekleme politikalarına bir yenisini ekleyerek Türkiye’nin tarım üssü Niğde’de yerli patates ve barbunya üretimini artırmak için kapsamlı bir iş birliği başlattı. Proje, Niğde Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve GürAta ile imzalanan protokolle hayata geçirilecek.

Marka, "İyi Tarım" kriterlerine uygun üretilen bu ürünleri Migros mağazaları aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracak. İş birliği çerçevesinde üreticilere alım garantisi, eğitim ve teknik destek sağlanacak; böylece hem üretimin artırılması hem de tüketicinin taze ve güvenilir ürünlere erişiminin uygun fiyatla sağlanması hedefleniyor.

Proje, sürdürülebilir tarımı teşvik ederek küçük aile işletmelerine gelir istikrarı sağlamayı ve Niğde’nin tarımsal üretim kapasitesinin ulusal ölçekte değer bulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

"Niğde tarımda Türkiye’nin stratejik üssü konumunda"

Niğde Valisi Cahit Çelik:

"İlimiz 974.6 ton ile Türkiye’nin patates üretiminde birinci sıradadır ve toplam üretimin de yaklaşık yüzde 16’sını tek başına karşılamaktadır. Patates Araştırma Enstitümüz, Türkiye’nin en fazla tescilli yerli patates çeşidine sahip kurumu konumundadır. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yerli ve milli tohumlarımızla üretilen patateslerin üreticiden raflara güvenle ulaşmasını sağlayacak. Niğde’de doğan, milli Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ve çiftçimizin alın teriyle büyüyen bu ürünlerin markanın raflarında tüketici ile buluşması hem üretici hem tüketici hem de ülkemiz ekonomisi açısından memnuniyet verici. Bu proje ile sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı, yerli üretimi desteklemeyi ve Niğde’nin tarımsal değerlerini ulusal ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz. Yerli üretim güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla üretmeye, geliştirmeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz"

Projenin ulusal etkisi

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:

"Niğde’nin Türkiye’nin tarımsal stratejik merkezlerinden biri olma hedefini güçlendiren, üreticilerimize yeni pazar alanları kazandıran ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına önemli katkılar sunan bir proje. Markanın yerli ürün alım garantisi, üreticilerimize yönelik eğitim ve teknik destek süreçleri bu ortak çalışmayı çok daha değerli kılıyor. Emek veren tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür ediyorum"

Migros’un hedefleri

Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Metin:

"Yerel üretimi güçlendirme çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İthal edilen bakliyat, meyve ve sebzelerimizi kendi topraklarımızda, yerli tohumlarımızla yeniden ürettirmek için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar yapıyoruz. 2026 yılında Migros markalı tüm ürünlerde tamamen yerli üretime geçmiş olacağız. 71 yıllık deneyimimizle Türkiye’nin en geniş çiftçi ve kooperatif ağıyla çalışan perakendecisiyiz. Niğde’de Valiliğimizin himayelerinde üretici ve kooperatiflerle hayata geçirdiğimiz iş birliği de bu kapsamda çok kıymetli. Patates ve barbunyada yerli üretimi artırıp, ithal ürüne ihtiyacı azaltarak yerel ürünlerin tarladan sofraya uzanan zincirde daha güçlü şekilde konumlandırılmasını hedefliyoruz"

Perakende ve üretici aracısı olarak destek

Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan:

"Yerel üreticilerimizin ürünlerinin, doğrudan organize perakende aracılığı ile tüketicilere ulaşması için danışmanlık veriyoruz. Bu projede bizlere destek veren başta Niğde Valiliğimize ve diğer proje paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıdanın tedarikini güvence altına aldığımız, yerel üreticiyi destekleyen bu gibi projelerin yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Yerelleşme ve sürdürülebilirlik

GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu:

"GürAta olarak yerel üreticilerin güçlenerek ulusal pazara entegre olması için onları birlikler ve kooperatifler altında örgütleyerek perakendecilerle bir araya getiriyoruz. Niğde Valiliği himayelerinde gerçekleşen bu kıymetli proje ile yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Yerelleşme projelerimiz hem üreticiye hem de tüketiciye sürdürülebilir fayda oluşturmak üzerine kurulu. Yerel üretimi ve üreticiyi destekleyen bu tür projelerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Sonuç olarak, Migros’un Niğde iş birliği, yerli patates ve barbunya üretimini tarladan raflara taşıyarak hem üretici gelirlerini güçlendirmeyi hem de tüketicilere uygun fiyatlı, güvenilir ürün sunmayı amaçlıyor.

