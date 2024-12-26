2025'te Enerji Piyasalarında İdari Para Cezaları Artıyor

EPDK, Enerji Piyasalarında Yeni Cezalar Duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı itibarıyla elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 oranında artırılmasına karar verdi.

EPDK'nın ilgili sektörlere yönelik tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu kapsamda doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ile elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere, mevzuata aykırılık durumları için yeni para cezaları uygulanacak.

Tebliğin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu artış, enerji sektöründeki denetim ve regülasyon süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.