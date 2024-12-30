2025'te Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi ve Artan Vergi Harçları Açıklandı

2025 Gelir Vergisi Tarifesi ve Artışlar

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan gelir vergisi tarifesi ve vergi harçları, vergi mükellefleri açısından önemli değişiklikler içeriyor. Gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, bazı vergi ve harçlar da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yeniden Değerleme Oranı ve Vergi Artışları

2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlenmişti. Bu oran doğrultusunda, vergi ve harçlar güncellenmiş olup, Resmi Gazete'de yayımlanan genel tebliğler ile mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde maktu had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırıldığı vurgulanmakta. 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesine göre:

İlk dilim: 110 bin liradan 158 bin liraya,

İkinci dilim: 230 bin liradan 330 bin liraya,

Üçüncü dilim: 580 bin liradan 800 bin liraya,

Dördüncü dilim: 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarılmıştır.

Ayrıca, ücret geliri elde edenler için üçüncü dilim 870 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükselmiştir. Bu yeni tarifeye göre, tüm gelir vergisi mükellefleri daha düşük üst dilimlerden vergi ödeyecekler.

Asgari Ücretin Vergi İstisnası

Asgari ücrette yapılan %30’luk artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına yansıdı. 2025 yılında tüm ücretliler 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Günlük yemek parası istisna tutarı 240 liraya, yol parası istisna tutarı ise 126 liraya yükseltilmiştir. Bu da çalışanlar için aylık 6 bin 240 lira yemek parası ve 3 bin 276 lira yol parası ödemelerini vergiden istisna olarak almalarını sağladı.

İstisna ve İndirim Tutarları Artırıldı

Yeniden değerleme oranı ile gelir vergisinde istisna ve indirim tutarları da artırılmıştır:

Kira gelirleri istisna tutarı 33 bin liradan 47 bin liraya,

Değer artış kazançları istisna tutarı 87 bin liradan 120 bin liraya,

Arızi kazançlar için istisna 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılmıştır.

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimleri de yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Aylık indirim tutarları engellilik derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Motorlu Taşıtlar ve Pasaport Harçları Artıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi %43,93 oranında artırılmıştır. Örneğin, 2024 yılı için motorlu taşıt vergisi 2 bin 343 lira olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira olacaktır.

Pasaport ve ehliyet harçları da artmış, 1 yıl süreli pasaport 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreli için 8 bin lira, 3 yıldan uzun süreli pasaportlar için ise 11 bin 274 lira olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, 2025 yılı için geçerli olan yeni düzenlemeler, vergi mükelleflerini etkileyecek önemli değişiklikler içermektedir. Vergi indirimleri ve istisnaları ile birlikte, mükellefler 2025 yılında daha dengeli bir vergi yükü ile karşılaşacak.