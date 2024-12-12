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2025'te Şirket Kuruluş ve Gümrük İşlemlerinde Dijital Dönüşüm Başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025'ten itibaren şirket kuruluş işlemlerinin tamamen dijital ortama taşınacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:00
2025'te Şirket Kuruluş ve Gümrük İşlemlerinde Dijital Dönüşüm Başlıyor

2025'te Şirket Kuruluş İşlemleri Elektronik Ortamda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şirket kuruluşlarına ilişkin işlemlerin 2025 yılında tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu değişiklikle, girişimcilerin ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gitmeden, evlerinden ya da ofislerinden elektronik veya mobil imza ile şirket kurabileceklerini duyurdu.

Bolat, bu dönemde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden şirket kuruluş işlemlerinin yapılacağını belirtirken, 2025'te ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemelerin de elektronik ortamda gerçekleştirilmek üzere hazırlık yapıldığını vurguladı.

Mobil Uygulamalar ile İşlemler Kolaylaşacak

Bakan Bolat, MERSİS Mobil uygulaması üzerinden şirket kuruluş başvurusu, firma sorgulama ve kısıt koyma işlemlerinin yapılabileceğine dikkat çekti. Yeni yılda şirket bilgilerindeki değişikliklerin de aynı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Dijital Gümrük Uygulamaları ile Hızlı Süreçler

Bolat, 2023 yılı itibarıyla gümrüklerde 2,5 milyon ithalat ve 4,1 milyon ihracat beyannamesinin düzenlendiğini bildirdi. Aynı zamanda, bu yıl Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 23,7

Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için, geliştirilen yeni nesil dijital uygulamalara değinen Bolat, sınır ötesi e-ticaret işlemlerinin basit gümrük beyannamesi ile yapılmasına olanak tanıyan projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Bolat, gümrük mevzuatı bakımından güvenilir firmalara çeşitli ayrıcalıklar sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirtti. Bu uygulama sayesinde, firmalar gümrük idaresine uğramadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ortak Transit Sistemi ile Entegrasyon

36 ülkeyle sağlanan entegrasyon sayesinde, ihraç eşyasının hızlı ve kolay taşınmasını sağlayan Ortak Transit Sistemi bu yılın kasım ayı itibarıyla güncellenecek. BİLGE Gümrük Platformu ile tüm elektronik gümrük uygulamalarının tek bir platformda birleştirilmesi planlanıyor.

Bu uygulamalar, işlemlerin kağıtsız ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak.

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