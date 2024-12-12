2025'te Şirket Kuruluş ve Gümrük İşlemlerinde Dijital Dönüşüm Başlıyor

2025'te Şirket Kuruluş İşlemleri Elektronik Ortamda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şirket kuruluşlarına ilişkin işlemlerin 2025 yılında tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu değişiklikle, girişimcilerin ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gitmeden, evlerinden ya da ofislerinden elektronik veya mobil imza ile şirket kurabileceklerini duyurdu.

Bolat, bu dönemde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden şirket kuruluş işlemlerinin yapılacağını belirtirken, 2025'te ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemelerin de elektronik ortamda gerçekleştirilmek üzere hazırlık yapıldığını vurguladı.

Mobil Uygulamalar ile İşlemler Kolaylaşacak

Bakan Bolat, MERSİS Mobil uygulaması üzerinden şirket kuruluş başvurusu, firma sorgulama ve kısıt koyma işlemlerinin yapılabileceğine dikkat çekti. Yeni yılda şirket bilgilerindeki değişikliklerin de aynı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

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