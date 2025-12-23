DOLAR
ASO Başkanı Ardıç: 2026 Asgari Ücreti Net 28075 TL

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2026 asgari ücretinin yüzde 27 artışla net 28075 TL olarak belirlenmesini çalışanlar ve işverenler için hayırlı diledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:46
Açıklama

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ardıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28075 TL olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada Ardıç, enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

