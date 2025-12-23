ASO Başkanı Ardıç: 2026 Asgari Ücreti Net 28075 TL

Açıklama

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ardıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28075 TL olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada Ardıç, enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umduğunu belirtti.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN 2026 YILI İÇİN YÜZDE 27 ARTIŞLA NET 28075 TL OLARAK BELİRLEDİĞİ ASGARİ ÜCRETİN TÜM ÇALIŞANLARA VE İŞVERENLERE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM" DEDİ.