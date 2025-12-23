DOLAR
Türk-İş Başkanı Atalay: 28 bin 75 TL Taleplerimizi Karşılamıyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin talepleri karşılamadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 21:21
Asgari ücret açıklamasına tepki

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede tepkisini dile getirdi.

"Açıklanan rakam 28 bin 75 TL bu bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor" dedi.

"Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00’de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik. Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük. Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar. Açıklanan rakam 28 bin 75 TL bu bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Bu açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin, ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil" şeklinde konuştu.

Türk-İş, açıklanan 28 bin 75 TL'lik rakamın talepleri karşılamadığını ve kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

