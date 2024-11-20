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23. Growtech Antalya Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

23. Growtech Antalya Tarım Fuarı, 31 ülkeden 684 katılımcıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:11
23. Growtech Antalya Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

23. Growtech Antalya Tarım Fuarı Açıldı

Türkiye’nin önde gelen tarım etkinliklerinden biri olan 23. Growtech Antalya Tarım Fuarı, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirerek tarım alanındaki yenilikleri sergiliyor.

Katılımcı Sayısında Rekor Kırıldı

Fuar Direktörü Engin Er, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl katılımcı sayısında rekor kırdıklarını belirtti. 31 ülkeden 684 firma fuara katılıyor. Hindistan’ın ilk kez yer aldığı etkinlikte, İspanya, Hollanda, Çin, Kore ve Almanya gibi ülkelerden de yoğun katılım sağlandı. Ziyaretçiler ise 160 ülkeden fuarı ziyaret etti.

Yenilikler ve İnovasyon Ödülleri

Fuarda, sera ve tarım teknolojileri, akıllı tarım çözümleri, bitki koruma teknikleri ve sulama sistemleri gibi birçok alanda yenilikler sergileniyor. Er, fuarın firmalar için yeni iş bağlantıları kurma imkanı sunduğunu ve üreticilerin yeniliklerden haberdar olmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Er, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen İnovasyon Ödülleri kapsamında 65 başvuru aldıklarını ve dereceye giren firmaların ödüllerinin yarın verileceğini belirtti.

Yerli Firmaların Yurt Dışına Açılması

Konya’dan katılan tarla bitkileri alanında faaliyet gösteren bir firmadan Saliha Mutlu Çoğalan, fuarın yurt dışına açılmalarında büyük katkı sağladığını vurguladı. Dr. Canan Yılmaz ise fuarı, farklı ülkelerden firmaların ilgisini çekme ve büyük bağlantıların gerçekleştiği bir alan olarak tanımladı.

Fuar 23 Kasım’a Kadar Açık Kalacak

23. Growtech Antalya Tarım Fuarı, 23 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Tarım sektöründeki yenilikleri keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. ANFAŞ...

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, yaş sebze ve meyve, tohum, fidan, tarım ilaçları, araç ve gereçlerle ilgili ürünler yer aldı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. ANFAŞ...

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, yaş sebze ve meyve, tohum, fidan, tarım ilaçları, araç ve gereçlerle ilgili ürünler yer aldı.

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