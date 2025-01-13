Gelişmiş Ülkelerde Tahvil Getirileri Yükseliyor: ABD ve Avrupa'da Endişeler Artıyor

Gelişmiş ülkelerde tahvil getirileri, enflasyon ve faiz belirsizlikleri nedeniyle artmaya devam ediyor. ABD'nin tahvil getirileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:09
Gelişmiş Ülkelerde Tahvil Getirileri Yükseliyor: ABD ve Avrupa'da Endişeler Artıyor

Gelişmiş Ülkelerde Tahvil Getirileri Artıyor

Yatırımcıların enflasyon verilerini beklemeye başlamasıyla birlikte, gelişmiş ülkelerin devlet tahvili getirileri yükseliyor. Özellikle ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi, 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Tahvil Faizleri Yükseliyor

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi, cuma günü tarım dışı istihdam verilerinin ardından %4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü ve ardından %4,75 seviyesinde dengelendi. Bugün ise %4,76 seviyesinde işlem görüyor.

İki yıllık tahvil getirileri ise %4,40’a ulaşmasının ardından bugün %4,337 seviyesinde kalırken, 5 yıllık tahvil getirileri %4,534 seviyesine yükseldi.

Yatırımcıların dikkati, yarın açıklanacak üretici fiyat endeksi ve çarşamba günü duyurulacak tüketici fiyat endeksi üzerinde yoğunlaşıyor. Aralık ayı tüketici fiyatlarının, ABD Merkez Bankası (Fed) için belirleyici olacağı düşünülüyor.

Global Tahvil Getirilerinde Yükseliş

Küresel tahvil getirileri, yatırımcıların bu yıl daha yavaş bir faiz indirimi beklentisiyle artma kaydediyor. Aralık 2024’te beklenen güçlü istihdam verileri ve işsizlik oranındaki düşüş, ABD'de daha fazla faiz indirimine yönelik spekülasyonları azaltmış durumda.

Tahvil getirilerine yönelik yukarı yönlü baskı, ABD ve Avrupa'da yılın başından beri yükselen enflasyon beklentilerinden kaynaklanıyor. Bu durum, tahvil piyasalarındaki getirileri desteklerken, hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Son dönemde, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %6,97’ye çıkarak; mortgage başvurularında %21,9 oranında bir azalma yaşandı.

Avrupa'da Tahvil Getirilerindeki Artış

Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi de %2,49 seviyesinden %2,53’e yükseldi. Ayrıca, İngiltere'nin 30 yıllık tahvilleri %5,472 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi, %3,843 ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Küresel Kripto Pazarında Düşüş

Tahvil getirilerindeki artış ve borsa düşüşleri, kripto para birimlerini de olumsuz etkiliyor. Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte %4’ten fazla değer kaybederek 91 bin doların altına geriledi ve Kasım 2024 seviyelerine düştü.

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