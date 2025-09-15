BIST 100 İlk Yarıda %4,39 Yükseldi — Dolar 41,3140, Avro 48,5830

BIST 100 günün ilk yarısında %4,39 yükselerek 10.827,12 puana ulaştı; dolar 41,3140, avro 48,5830, altın onsu 3 bin 642,5 dolar.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:21
Güne 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında güçlü bir toparlanma göstererek saat 13.00 itibarıyla 10.827,12 puan seviyesine yükseldi.

Piyasa Hareketleri ve Endeks Verileri

Endeks, önceki kapanışa göre 455,08 puan ve yüzde 4,39 değer kazandı. Günün ilk yarısında görülen en düşük seviye 10.264,25, en yüksek seviye ise 10.863,93 puan oldu.

Sektör bazında günün ilk yarısında mali endeks %4,85, hizmetler endeksi %3,78, teknoloji endeksi %3,64 ve sanayi endeksi %3,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası yer aldı.

Döviz, Altın ve Tahvil Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3140 liradan, avro 48,5830 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,97, bileşik getirisi yüzde 40,39 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar 1,3600 ve dolar/yen 147,4 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde yatay seyirle 3 bin 642,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 67 dolardan işlem görüyor.

