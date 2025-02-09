Balıkesir’de 22 Jeotermal Saha İhalesi Yapılacak

Balıkesir'de Jeotermal Saha İhaleleri Başlıyor

Balıkesir'in 15 ilçesinde bulunan arama ruhsatlı 22 jeotermal saha için ihaleler düzenlenecek. Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın bu konudaki ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye Katılacak İlçeler

İhaleye dahil olan ilçeler arasında Manyas, Edremit, Susurluk, Kepsut, İvrindi, Gönen, Gömeç, Sındırgı, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Merkez, Erdek ve Havran bulunuyor. Bu sahaların geçici teminat bedelleri 13 bin 507 lira ile 60 bin 642 lira arasında değişirken, muhammen bedelleri ise 387 bin 746 lira ile 2 milyon 21 bin 410 lira olarak belirlenmiştir.

İhale Tarihi ve Yeri

Belirtilen jeotermal sahaların ihaleleri, 26 Şubat tarihinde, 10.00-15.00 saatleri arasında Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.