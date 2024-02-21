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27.500 TL teminat ödeyip daire sahibi olacaksınız! 3+1 ferah daire o bankadan satışa çıkartıldı

550.000 TL’ye daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar koştur koştur Vakıfbank şubelerinin yolunu tuttu. Vakıfbank'tan 3 + 1, 60 metrekare büyüklüğünde daire satışa çıkartıldı. Üstelik krediye uygun olan bu daire Vakıfbank’ta taliplerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 13:10
27.500 TL teminat ödeyip daire sahibi olacaksınız! 3+1 ferah daire o bankadan satışa çıkartıldı

Konut fiyatlarının gün geçtikçe artması, vatandaşın ev sahibi olma hayallerinin tek tek suya düşürmeye başlamışken; Vakıfbank ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara öyle bir fırsat duyurdu ki! Özellikle son dönemde 1.5 milyon TL’den aşağı ev satışı söz konusu değilken, Vakıfbank 3 + 1 daireyi 550.000 TL’ye satışa çıkardı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yer alan bu daire sadece 550.000 TL başlangıç bedeli ile satışta. İşte Vakıfbank’tan dudak uçuklatacak fırsatın detayları…

550.000 TL'YE ÇATI KATI DAİRE SATIŞTA

Vakıfbank tarafından duyurulan Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Tepecikler mahallesinde bulunan 3 + 1, 60 metrekare büyüklüğündeki daire 2010 yılında inşa edilmiş olan binanın çatı katında yer alıyor. Söz konusu olan bu taşınmazın satışı için ise Vakıfbank Adapazarı şubesi belirlendi. Vatandaşlar uygun fiyatlarla daire sahibi olmak istiyorlarsa muhakkak Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan bu daire fırsatını kaçırmamalı.

550.000 TL’ye daire sahibi olacaksınız! 3+1 ferah daire o bankadan satışa çıkartıldı

27.500 TL TEMİNAT BEDELİYLE DAİRENİN SAHİBİ OLABİLECEKSİNİZ

Vakıfbank tarafından satışa çıkartılan 3 + 1 dairenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka tarafından belirlenmiş olan 27.500 TL’lik teminat bedelini ödemek durumundalar. Teminat bedelini eksiksiz şekilde yatırıp, dekontunu bankaya bildiren vatandaşlar, 550.000 TL başlangıç bedeliyle satışa çıkartılmış olan 60 metrekare büyüklüğündeki ev için teklif iletebilecekler. Bu daire için minimum artış miktarı ise 10.000 TL olarak belirlendi. Herhangi ikinci ya da üçüncü bir teklif söz konusu olursa yeniden teklif iletecek olan vatandaşlar minimum 10.000 TL artış miktarı belirterek daire için teklifte bulunabilecekler. Sizlerde uygun fiyatlarda daire sahibi olmak istiyorsanız, Vakıfbank tarafından 13059 nolu taşınmaz satışı ilanına gidebilir ve detayları inceleyebilirsiniz. Söz konusu olan taşınmaz için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ilgili şube olan Vakıfbank Adapazarı şubeyle iletişime geçebilecek.

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