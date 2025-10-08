28. Türkiye-Japonya İş Konseyi: Ticaret 5,4 Milyar Dolar, EPA ve Üçüncü Ülke İşbirlikleri Öne Çıktı

28. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu

DEİK tarafından KEIDANREN işbirliğiyle düzenlenen 28. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve üçüncü ülkelerde ortak projeler öne çıktı.

Toplantının açılışında öne çıkanlar

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Japonya arasında üçüncü ülkelerde az sayılsa da güzel işbirlikleri bulunduğunu belirterek, “Fırsatlara baktığımızda daha fazla işbirliği yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Burada Afrika'nın öne çıktığını söylemek isterim.” dedi. Olpak, enerji başta olmak üzere ortak projelerde artış arzu ettiklerini ve ortak finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Olpak, ayrıca Türkiye ile Japonya arasında yürütülen Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerinin karşılıklı fayda prensibiyle şekillenmesinin kritik olduğunu ve yeni Japon hükümetinden sürece pozitif katkı beklediklerini ifade etti.

Ticaret ve yatırım verileri

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, geçen yıl itibarıyla Türkiye-Japonya ticaretinin 5,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Dilemre, bu rakamın iki ülke arasındaki hedeflere uygun olmadığını, ticarette Japonya lehine yaklaşık yedi katlık bir dengesizlik olduğunu ve önceliklerinin bu dengesizliği azaltmak olduğunu vurguladı.

Dilemre, ayrıca Japonya’nın Türkiye’deki doğrudan yatırım stokunun geçen yıl itibarıyla 3,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve 275 Japon şirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini bildirdi. Türkiye’nin jeostratejik konumu, AB Gümrük Birliği entegrasyonu, 24 serbest ticaret anlaşması ve genç nitelikli iş gücünün ülkeyi bölgesel üretim ve dağıtım üssü haline getirdiğine dikkat çekti.

Taşımacılık ve ortak projeler

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık, iki ülke arasındaki dostluğun yeni bir aşamaya taşınmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Çalık, teknoloji, enerji, finans ve altyapıdan yapay zekâ ve start-up ekosistemlerine kadar geniş bir alanda işbirliği fırsatları olduğunu belirtti.

Çalık, All Nippon Airways (ANA) uçuşlarının şubat ayında başlamasının coğrafi mesafe göz önüne alındığında önemli bir gelişme olduğunu, bunun turizm, taşımacılık ve iş heyetleri ziyaretlerinin artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Japon tarafının beklentileri

Kei Uruma (Japonya-Türkiye Ekonomik Komitesi Eşbaşkanı ve Mitsubishi Electric Corporation Başkanı) Türkiye’yi Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında yer alan önemli bir iş merkezi olarak nitelendirdi. Uruma, EPA ya da benzeri çerçevelerin tamamlanmasının yatırım cazibesini korumada kritik olduğunu, EPA’nın hayata geçmesi halinde Japon şirketlerinin Türkiye’ye ve Türkiye’den üçüncü ülkelere yönelik yatırımlarının kolaylaşacağını söyledi.

Takako Tujisaka (Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Uluslararası Ticaret Politikası Genel Müdür Yardımcısı) ise Türkiye’nin stratejik konumu ve nitelikli iş gücüne vurgu yaparak, EPA çerçevesinde gümrüklerin kaldırılması ve iş ortamının iyileştirilmesiyle yatırımların artmasını hedeflediklerini ifade etti. Tujisaka, iki ülkenin kazan-kazan esasına dayalı ilişkiler kurmak için çalışacağını ve EPA'nın en kısa sürede sonuçlanmasını istediklerini kaydetti.

Paneller ve ortak bildiri

Toplantı, açılış konuşmalarını takiben kapalı oturumlarda devam etti. Gündemde “Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Ortamı”, “Üçüncü Ülkelerde İş Birliği ve Ortak Finansman Fırsatları” ve “Karşılıklı Kazanımlar için Türk-Japon İş Birliği — Kentsel Altyapı, Teknoloji, AR-GE, Üretim ve Yatırım Alanlarında Sektörel Fırsatlar” başlıklı paneller bulunuyordu. Toplantı sonunda DEİK ile KEIDANREN arasında bir ortak bildiri imzalanması planlandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi tarafından, Japonya İş Federasyonu (KEIDANREN) iş birliği ile düzenlenen 28. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.