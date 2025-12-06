Zekiye Tekin’den Erdoğan’a Kılıç Hediyesi: 'Kılıcın keskin olsun reisim'

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediye ederek ilçesinin projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:18
Zekiye Tekin’den Erdoğan’a Kılıç Hediyesi: 'Kılıcın keskin olsun reisim'

Zekiye Tekin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediyesi

İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler' temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin dikkat çeken bir jest yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kılıç hediye etti. Görüşme sırasında Tekin, 'Kılıcın keskin olsun reisim' ifadelerini kullandı.

Kadınların yerel yönetimdeki rolüne vurgu

Zirvede konuşan Başkan Tekin, kadınların karar mekanizmalarındaki varlığının toplumların gelişmişlik seviyesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Tekin, projelerinde kadın istihdamı, üretim ve sosyal hayata katılımı önceliklendirdiklerini belirterek, 'Kadının eli değen her yer güzelleşir' dedi.

Erdoğan ile görüşme ve Pazaryeri projeleri

Zirve kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Tekin, Pazaryeri’nde yürütülen çalışmaları ve ilçeye kazandırılan yeni projeleri aktardı. Erdoğan’ın yerel yönetimlerde kadınların artan başarısından memnuniyet duyduğu görüşme, programın en dikkat çekici anlarından biri olarak kaydedildi.

Pazaryeri standı ilgi gördü

Pazaryeri Belediyesi’nin stant alanı, üretim, kültür ve yerel değerleriyle katılımcıların beğenisini topladı. Başkan Tekin, ilçenin vizyonunu ve kadın emeğini temsil eden çalışmaları uluslararası katılımcılara tanıtarak Pazaryeri'nin adını güçlendirdi.

Zirvede Başkan Zekiye Tekin, sözleri ve temsil ettiği değerlerle hem dikkat çekti hem de Pazaryeri’nin gururu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYE ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYE ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYE ETTİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
2
ABD Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta Beklentileri Aştı
3
Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor — 500+ İstihdam Hedefi
4
Simav’da 11 Sera Üreticisine 2,5 Ton Gübre Desteği
5
Zekiye Tekin’den Erdoğan’a Kılıç Hediyesi: 'Kılıcın keskin olsun reisim'
6
Bakan Uraloğlu: Kasım'da limanlarda elleçlenen yük 46 milyon 863 bin 236 tonla rekor kırdı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi