Zekiye Tekin’den Erdoğan’a Kılıç Hediyesi: 'Kılıcın keskin olsun reisim'

Zekiye Tekin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediyesi

İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler' temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin dikkat çeken bir jest yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kılıç hediye etti. Görüşme sırasında Tekin, 'Kılıcın keskin olsun reisim' ifadelerini kullandı.

Kadınların yerel yönetimdeki rolüne vurgu

Zirvede konuşan Başkan Tekin, kadınların karar mekanizmalarındaki varlığının toplumların gelişmişlik seviyesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Tekin, projelerinde kadın istihdamı, üretim ve sosyal hayata katılımı önceliklendirdiklerini belirterek, 'Kadının eli değen her yer güzelleşir' dedi.

Erdoğan ile görüşme ve Pazaryeri projeleri

Zirve kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Tekin, Pazaryeri’nde yürütülen çalışmaları ve ilçeye kazandırılan yeni projeleri aktardı. Erdoğan’ın yerel yönetimlerde kadınların artan başarısından memnuniyet duyduğu görüşme, programın en dikkat çekici anlarından biri olarak kaydedildi.

Pazaryeri standı ilgi gördü

Pazaryeri Belediyesi’nin stant alanı, üretim, kültür ve yerel değerleriyle katılımcıların beğenisini topladı. Başkan Tekin, ilçenin vizyonunu ve kadın emeğini temsil eden çalışmaları uluslararası katılımcılara tanıtarak Pazaryeri'nin adını güçlendirdi.

Zirvede Başkan Zekiye Tekin, sözleri ve temsil ettiği değerlerle hem dikkat çekti hem de Pazaryeri’nin gururu oldu.

