29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sivil Toplum Kuruluşlarından Mesajlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Sivil toplum kuruluşlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı mesajlar yayımlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mesajı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Cumhuriyet’in tarihi önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, 29 Ekim 1923, tarihin en gururlu günlerinden biridir. Bu tarih, milletimizin bağımsızlık azmini ve kahramanlıklarını simgeler," dedi. Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının sorumluluğunun yeni yatırımlar ve üretimle ekonomik büyümeyi sağlama olduğunu belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Bendevi Palandöken, TESK Genel Başkanı, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlük idealinin temsilcisi olduğunu vurguladı. Palandöken, "Cumhuriyet, eşitliğin ve adaletin her bireyin hayatında yer bulması için var olan bir idealdir," şeklinde konuştu.

Sanayi Sektöründen Mesajlar

Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Türkiye'nin sanayi alanındaki dönüşümüne dikkat çekti. Ardıç, "Cumhuriyet, milli sanayinin gelişimi için kritik bir rol oynamıştır. Biz sanayiciler, bu milli davanın destekçileri olarak geleceğe umutla bakıyoruz," dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın Değerlendirmesi

Gürsel Baran, ATO Başkanı, milletin egemenliğini temsil eden Cumhuriyet’in temellerinin birlik ve beraberlikle güçlendirildiğini belirtti. Baran, "Cumhuriyet, milletimizin kazanımlarının teminatıdır," ifadelerini kullandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası

Emre Kartaloğlu, TÜRMOB Genel Başkanı, Cumhuriyet'in varoluş mücadelesindeki önemini vurguladı. Kartaloğlu, "Cumhuriyet, geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek için korunmalıdır," dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği

Erdal Eren, TMB Başkanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saygı duruşunda bulunarak, Türk inşaat sektörünün Cumhuriyet’in temellerini sağlamlaştırmak için çalıştığını belirtti. Eren, "Bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda inşaat projeleriyle Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyoruz," şeklinde konuştu.