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3 coinde deprem etkisi yaratacak tahmin! Kripto'da işler kızışıyor

Bitcoin 62.700 dolarda seyrediyor ve ETF işlem hacimleri bu hafta kırılan rekorlardan biraz uzaklaştı. Ancak haftayı kapatmaya yakınken BTC’nin 60.000 doların üzerinde kalması piyasayı canlı tutuyor. LUNA, AVAX ve XRP Coin ise nasıl bir fiyat hareketi bekliyor?

Yayın Tarihi: 06.03.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:21
3 coinde deprem etkisi yaratacak tahmin! Kripto'da işler kızışıyor

Piyasada olumlu bir hava hakim ve BTC 64.000 dolar seviyesine ulaştı ama LUNA Coin güç kaybediyor. Altcoinlerin çoğu yüzde 20’den fazla artış gösterdi. LUNA ile benzer piyasa değerine sahip birçok altcoin bunu başarabildi. Ancak Terra (LUNA) 0,748 dolarlık direnci kıramıyor.

0,8 ve 0,88 doları aşarsa yükselişi sürdürebilir. Ama tersi olursa 0,636 ve 0,572 dolarlık destek seviyelerine doğru düşüş yaşayabilir. Spekülatif bir yükseliş olursa da hedefleri net. Büyük ihtimalle 1 dolarlık psikolojik seviyeyi kolayca geçtikten sonra 1,3 doların üzerindeki kapanışlara ve yeni alımlara bağlı olarak 1,66 ve 2,15 dolarlık hedeflere yönelecek.

Do Kwon, Avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçeye göre Mart sonuna kadar ABD’ye teslim olmayacak. Bu yüzden ayın sonundaki duruşmada onun yokluğu olabilir.

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AVAX İÇİN FİYAT TAHMİNİ

Avalanche (AVAX) de 42,3 dolarlık kritik bölgeyi sürekli geçemediği için sık sık düşüşe geçti. Bu önemli seviye üzerinde tutunursa 48-50 dolar aralığına fiyatın geri döndüğünü görebiliriz. Aksi halde 38 ve 34,8 dolara doğru bir düşüş yaşayabiliriz. 31,5 dolar ise BTC’nin düzeltme yapması durumunda denenebilecek bir seviye.

XRP COİN İÇİN FİYAT TAHMİNİ

XRP Coin, uzun zamandır zorlandığı direnç seviyesini aştı ve 0,58 dolarlık önemli paralel kanal desteğini yeniden kazandı. Böylece fiyat yukarı yönlü bir trende girdi. Fakat BTC fiyatı rekor seviyelere ulaşmasına rağmen XRP Coin Kasım ve Aralık aylarındaki en yüksek noktalarından uzakta seyrediyor. Yükseliş trendi sürerse 0,63 doların üzerindeki kapanışlar 0,73 ve 0,93 dolarlık zirveleri hedef alabilir. Altcoinler arasında kısa vadeli bir yükseliş hareketi yaşansa da yakın zamanda gerçekleşecek toplu davalara XRP Coin’in ilgisini azaltıyor. Şu an için 0,58 doların üzerindeki kapanışlar 0,63-0,74 dolar aralığını işaret ediyor.

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