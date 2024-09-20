Sürdürülebilir Ulaştırma Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi

İstanbul'da gerçekleşen Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi, iklim değişikliği ve ulaşım alanındaki yenilikçi çözümleri ele almak üzere toplandı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Açıklamaları

İstanbul Valisi Davut Gül, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, küresel iklim krizinin tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğunu belirtti. Gül, "Bazı konularda ülkelerin kendi başına güvenliğini sağlaması mümkün ancak iklim değişikliği gibi bir konuda bu mümkün değil. Hiçbir ülke sorunu sadece kendi sınırları içinde çözemez," ifadelerini kullandı.

Zirvenin Sponsoru ve Katılımcılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katıldığı zirve, ICA YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletmesi tarafından sponsor edilmiştir. Tüm paydaşların katılımının önemli olduğunu vurgulayan Gül, Ulaştırma Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların sektör açısından değerli olduğunu belirtti.

Zirvenin Teması ve Ekonomik Yaklaşım

Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen zirvenin ana teması, havada, karada ve denizde sürdürülebilir ulaşım ile akıllı altyapı sistemlerinin Türkiye ekonomisine ve çevreye olan etkileridir. İklim ekonomisini ulusal ve uluslararası boyutta ön plana çıkaracak bu tür etkinlikler, sürdürülebilirlik için önemli fırsatlar sunmaktadır.