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Gümrük Vergileri ve Para Cezaları İçin Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarının tahsilatına dair yeni bir düzenleme yaptı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:44
Gümrük Vergileri ve Para Cezaları İçin Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Bir Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yürürlüğe girdi.

Gümrük Vergileri ve Para Cezaları Hakkında Yeni Kurallar

Yapılan değişiklikler çerçevesinde, gümrük vergileri, yükümlünün ölümü durumunda reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek. Ancak, para cezaları mirasçılardan alınamayacak, bu durum cezaların şahsiliği ilkesi gereği belirlenmiştir.

Ayrıca, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yetki gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine verilmiştir.

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlar İçin Yapılan Diğer Düzenlemeler

Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları tarafından hazırlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik içeren yeni düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliklerle, kooperatiflerin işleyişi üzerinde önemli etkilere sahip yeni kurallar getirildi.

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