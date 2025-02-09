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Türkiye ve Katar'dan Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Ortaklık Adımı

Türkiye ve Katar, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek üzere endüstriyel ortaklığa katılım belgesini imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:27
Türkiye ve Katar'dan Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Ortaklık Adımı

Türkiye ve Katar, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Ortaklık Belgesi İmzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Katar'ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklık belgesini imzaladığını duyurdu. Kacır, Türkiye'nin bu ortaklığa katılımının tüm ortak ülkelere önemli faydalar sağlayacağına inandığını belirtti.

Katar ile Endüstriyel İşbirliğinin Gelişmesi Bekleniyor

Kacır, Katar'da düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ortaklığı kapsamında başlatılan 2022 projelerine büyük değer verdiğini ifade etti. Kacır, bu çalışmaların tedarik zinciri güvenliğini güçlendirmek ve yerelleşmeyi teşvik etmek için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik Potansiyeli

Kacır, Türkiye'nin dinamik ve büyüyen ekonomisiyle iş dostu politikalar sunduğuna dikkat çekerek, ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar nüfusa ve toplam 28 trilyon dolar GSYH değerine sahip pazarlara kolay erişim sağladığını kaydetti. Türkiye'de 83 binden fazla uluslararası şirket faaliyet göstermektedir.

Tarım ve Madencilikte Global Güç

Kacır, Türkiye'nin tarım sektöründeki gücünü ve üretim çeşitliliğini de vurgulayarak, tarımsal üretim açısından Avrupa'da birinci sırada yer aldığımızı belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından 10. büyük ülke olduğunu ve toplamda 60'a yakın farklı maden türü ürettiğini ifade etti.

Küresel Rekabet Gücüne Katkı

Rekabetçi küresel ortamda bölgesel işbirliğinin önemine değinen Kacır, Endüstriyel Ortaklık Entegrasyonu'nun, Türkiye'nin doğal kaynaklarını ve vasıflı iş gücünü sinerjilendirerek küresel rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

Üye Sayısı 7'ye Yükseldi

Türkiye ve Katar’ın katılımıyla birlikte ürün ve hizmetlerin daha etkin kullanılmasını sağlayacak olan bu ortaklıkta üye sayısı 7'ye yükseldi. Söz konusu ortaklık, üretim maliyetlerinin azaltılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama hedefleriyle yola devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'da Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'da Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı'na katıldı. Toplantıda tüm üyeler tarafından, Türkiye ve Katar'ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklığa katılım belgesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'da Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'da Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı'na katıldı. Toplantıda tüm üyeler tarafından, Türkiye ve Katar'ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklığa katılım belgesi imzalandı.

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