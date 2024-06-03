3 gün içinde başvuran emekliye 18.000 TL ikramiye! Bayram öncesi ilaç gibi gelecek

Mayıs ayının sonuna yaklaşırken, emekliler için en çok merak edilen konulardan biri de banka promosyonları. Emekli maaşlarına yönelik promosyon ödemeleri konusunda özel bankalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle Yapı Kredi, sunduğu cazip promosyon rakamları ile dikkat çekiyor. Emekli maaş promosyonlarında Yapı Kredi’nin sunduğu fırsatları ve başvuru detaylarını sizler için derledik.

YAPI KREDİ’DEN EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON

Yapı Kredi, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel maaş promosyonu fırsatları sunuyor. Bankanın “Emeklilik Paketi” kapsamında yer alan avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıması gerekiyor. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlar, üç yıllık taahhüt karşılığında 18.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

PROMOSYON DETAYLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yapı Kredi, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İşte 2024 yılı için belirlenen promosyon miktarları:

Aylık Net Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL:

Maaş Promosyonu: 6.250 TL

Ek Ödül: 1.500 TL (Fatura Talimatı) + 1.000 TL (Kredi Kartı Harcaması) + 500 TL (Dijital Aktiflik)

Toplam Promosyon: 9.250 TL

Aylık Net Maaş Tutarı 10.000 TL - 14.999 TL:

Maaş Promosyonu: 10.000 TL

Ek Ödül: 1.500 TL (Fatura Talimatı) + 1.000 TL (Kredi Kartı Harcaması) + 500 TL (Dijital Aktiflik)

Toplam Promosyon: 13.000 TL

Aylık Net Maaş Tutarı 15.000 TL - 19.999 TL:

Maaş Promosyonu: 12.500 TL

Ek Ödül: 1.500 TL (Fatura Talimatı) + 1.000 TL (Kredi Kartı Harcaması) + 500 TL (Dijital Aktiflik)

Toplam Promosyon: 15.500 TL

Aylık Net Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri:

Maaş Promosyonu: 15.000 TL

Ek Ödül: 1.500 TL (Fatura Talimatı) + 1.000 TL (Kredi Kartı Harcaması) + 500 TL (Dijital Aktiflik)

Toplam Promosyon: 18.000 TL

EK ÖDÜL KAZANMA ŞARTLARI

Yapı Kredi, ek ödül kazanımı için belirli şartlar öne sürüyor. Emekliler, maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıdıktan sonra ek ödüllerden faydalanabilmek için şu adımları izlemelidir:

Fatura Talimatı: Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde, iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 1.500 TL ek nakit ödül kazanılabilir.

Kredi Kartı Harcaması: Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasını takip eden 60 gün içinde, asıl bireysel kredi kartı ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda 1.000 TL ek nakit ödül verilir.

Dijital Aktiflik: Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde, Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapılması ya da uygulamanın yeniden aktif kullanılması durumunda 500 TL ek nakit ödül verilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Yapı Kredi’nin emekli promosyonlarından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. İşte başvuru adımları:

Yeni Müşteriler İçin: Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek, e-Devlet üzerinden veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabilirler.

Mevcut Müşteriler İçin: Yapı Kredi müşterisi olanlar, Yapı Kredi Mobil uygulaması veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler.

EMEKLİLERE BÜYÜK FIRSAT

Yapı Kredi’nin sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve finansal açıdan rahatlamalarını amaçlıyor. Emeklilerin, bankanın sunduğu bu avantajlardan faydalanabilmek için maaşlarını Yapı Kredi’ye taşımaları yeterli. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, hızlı ve kolay bir başvuru sürecinin ardından 18.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesini hesaplarında görebilirler.

Yapı Kredi’nin emeklilere sunduğu bu özel promosyon fırsatı, banka ile çalışmayı daha da cazip hale getiriyor. Maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, sadece yüksek promosyon ödemelerinden değil, aynı zamanda bankanın sunduğu diğer finansal avantajlardan da yararlanabilirler. Emekli maaş promosyonlarında Yapı Kredi’nin sunduğu bu fırsatlar, emeklilerin mali durumlarını iyileştirmek ve onlara daha rahat bir yaşam sunmak adına önemli bir adım.

Emekliler için promosyon fırsatlarını kaçırmamak ve detaylı bilgi almak için Yapı Kredi şubeleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden bilgi edinilebilir. Yapı Kredi, emeklilere sunduğu bu cazip tekliflerle, onların yanında olmaya ve finansal özgürlüklerini artırmaya devam ediyor.