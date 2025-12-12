DOLAR
AB'den 1 Temmuz 2026'da Küçük Paketlere 3 Euro Gümrük Vergisi — Türkiye Avantaja Geçebilir

AB, 1 Temmuz 2026’dan itibaren 150 euro altı küçük paketlere 3 euro vergi getiriyor; uzmanlar kararın Çin’i zayıflatıp Türkiye’ye tedarik avantajı sunduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:47
AB, 150 euro altı küçük paketlere 3 euro gümrük vergisi getirdi

Avrupa Birliği, dış ülkelerden gelen 150 euro altındaki tüm küçük paketlere 1 Temmuz 2026 itibarıyla sabit 3 euro gümrük vergisi uygulama kararı aldı. AB Komisyonu verilerine göre 2024 yılında 150 euro altındaki 2 milyar paketin yüzde 91i Çin menşeliydi.

Uzmanlar kararı Çin'in modeline darbe, Türkiye'ye fırsat diyor

Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin kararı değerlendirirken, sabit verginin Çin'deki 1 ile 5 euro arasına dayalı düşük maliyetli e-ticaret modelini zorlayacağını vurguladı. Tekin, bu düzenlemenin Çin'i yavaşlatırken Türkiye'yi tedarik ve hız açısından öne çıkaran bir avantaj penceresi açtığını belirtti.

Tekin'e göre AB tüketicisinin beklentileri değişiyor: eski tercih ucuz ama geç gelen ürünler iken artık hız fiyat kadar kritik hale geldi. Çin'den Avrupa'ya sevkiyat 7-20 gün sürerken, Türkiye'den kara yoluyla 2-4 gün, hava yoluyla ise 24-48 saatte teslimat mümkün. Bu farkın algı açısından da Türkiye lehine döndüğünü söyleyen Tekin, AB tüketicilerinin Çin menşeli ürünlerde kalite ve güvenlik endişesi taşırken Türkiye menşeli ürünleri yakın tedarikçi ve daha güvenilir kaynak olarak gördüğünü ifade etti.

Türk şirketlerine somut öneriler

Onur Tekin, Türk firmalarına ucuzluk yarışına girmek yerine hız yarışına odaklanmaları uyarısında bulundu. Tekin'in tavsiyeleri arasında yakın-depo yatırımı, IOSS ve ETGB süreçlerinin otomasyonu ile lojistik veri analizinin dijitalleştirilmesi gibi somut adımlar bulunuyor. Tekin, Avrupa'nın bu kararıyla Türkiye'ye net bir avantaj sunduğunu ve şirketlerin doğru adımları atması halinde önümüzdeki iki yılın altın dönem olabileceğini söyledi.

ASSET WORLDWİDE EXPRESS GENEL MÜDÜRÜ ONUR TEKİN

