Aylık 5.450 TL taksitle ev sahibi olmak hayal değil! Sıfır faizli konut kredisi hamlesi geldi

Gayrimenkul fiyatlarının sürekli artması ve buna bağlı olarak kredi faiz oranlarının artması birçok vatandaşı alternatif çözüm arayışlarına yöneltti. Kamu bankaları da bu süreçte yoğun çalışma altındaydı.

Ziraat Bankası, daha önceden yaptığı gibi zor zamanlarda da vazgeçilmez destekçisi olduğunu kanıtladı ve TOKİ iş birliğiyle sağlanan faizsiz konut kredisi araştırmaya konu oldu. Peki 2024 yılında maksimum faizsiz konut kredisi tutarı ne olacak? Bu krediden kimler yararlanabilir ve başvuru şartları neler? İşte detaylar..

Ziraat Bankası İle TOKİ Faizsiz Konut Kredisi





Türkiye genelinde çok sayıda asistans kredisi mevcut olup bunların arasında TOKİ'nin faizsiz konut kredisi öne çıkıyor. Bu özel finansman paketinden özellikle şehit aileleri, terör mağdurları, dul ve yetim aileleri yararlanıyor.

1985 yılında uygulamaya konulan bu uygulama zamanla gelişerek TOKİ'ye entegre edilerek kapsamı genişletildi ve kısıtlamaları artırıldı. Faizsiz konut kredisinde yıllık limit enflasyona göre güncellenerek 2024 yılında 652 bin lira olarak belirlendi.

120 ay vadeli olarak sunulan bu krediden yararlananlar aylık 5.450 TL tutarında bir taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Başvurular, satın alınacak evin tapusu ve uygunluğunu gösteren SGK belgeleriyle birlikte herhangi bir Ziraat Bankası şubesine yapılabilir. Finansman süreci tamamlandıktan sonra banka size faizsiz konut kredisi kullandıracaktır. Şehit Kredisi ile yeni bir ev satın alabileceğiniz gibi, son bir yılda alınan bir tapu için de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.