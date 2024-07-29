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3 ilde yaşayanlara müjdeli haber! Kamuda yüksek maaşlı iş ilanı açıldı, acele edin!

Üniversiteler yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yeniden alımlara başladı. Amasya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir açıklamada 3 üniversiteye de personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Akademik kadrosunda ilan yayımlayan üniversiteler, personellerin hangi şartlarla alınacağını da aktardı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:48
3 ilde yaşayanlara müjdeli haber! Kamuda yüksek maaşlı iş ilanı açıldı, acele edin!

Yeni bir ilan daha Resmi Gazete’de yayımlanırken 3 üniversite akademik kadrosunda alım yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak olan adayların hangi pozisyonlarda istihdam edebileceği aktarılırken, başvuruların ne zaman sona ereceği de belli oldu. Peki, Düzce, Balıkesir ve Amasya üniversiteleri hangi pozisyonlarda akademik personel alacak? Alımlar hangi tarih aralığında ve hangi şartlarla gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm detaylar… 

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak! 

Yükseköğretim Kanunu kapsamında personel alımı yapacağını duyuran Amasya Üniversitesi, çeşitli kadrolarda istihdam sağlayacağını açıkladı. 29 Temmuz yani bugün itibarıyla başlayan başvuruların 12 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla sona ereceğini duyuran kurum, başvuru yapmak isteyen adayların gerekli evraklarla şahsen başvuru yapacaklarını da anımsattı. Gerekli evraklar ile birlikte yapılabilecek pozisyon başvuruları işe söyle açıklandı: 

Amasya üniversitesi

amasya üniversitesi

amasya üniversitesi

amasya üniversitesi

amasya üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 

Balıkesir Üniversitesi'nden gelen yeni bir ilanda bünyesinde çalıştırmak üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı aktarıldı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alım yapacağını duyuran Balıkesir Üniversitesi, bu kapsamda üç kadroya da daimi personellerin alınacağını vurguladı. Alınacak olan personellerin şartları ve alım sırasında gerekli belgeler şöyle belirlendi: 

Profesör ve doçent kadrosu

  • Doçentlik/profesörlük başarı belgesi
  • Özgeçmiş
  • 2 adet fotoğraf
  • Hizmet cetveli
  • Yayın listesi
  • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu 
  • Bilimsel çalışma ve yayınları içeren dosya 

Doktor öğretim üyesi kadrosu

  • Anabilim dalını belirten dilekçe
  • Özgeçmiş
  • Nüfus cüzdanı örneği
  • Lisans
  • Yüksek lisans ve doktora diploma/belgeleri
  • Yabancı dil belgesi
  • 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma dosyası

Tüm başvuruların Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacağı kaydedildi. 

balıkesir üniversitesi alım

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı! 

Öğretim üyesi alınacağını duyuran Düzce Üniversitesi, başvuruların 12 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda başvuru evrakları ise şöyle açıklandı: 

  • Islak imzalı aday etkinlik puan listesi
  • Diplomaların E-DEVLET çıktıları veya noter onaylı fotokopileri
  • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi
  • Özgeçmiş
  • Bilimsel çalışmalar

Tüm başvuruların Düzce Üniversitesi’ne ait Akademik İlan Başvuru Sistemi üzerinden yapılacağını duyuran üniversite, detaylı bilgilerin üniversitenin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirileceğini vurguladı. 

düzce üniversitesi

düzce üniversitesi

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