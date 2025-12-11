Türkerler'in Sivas'ta 500 MW YEKA RES 2025 Rüzgâr Yatırımı

Türkerler Enerji Grubu Sivas'ta 500 MW YEKA RES 2025 Projesini Kazandı

Türkerler Enerji Grubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA RES 2025 yarışmasında Sivas sahasında 500 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi projesinin ihalesini kazanarak, Türkiye’de tek fazda hayata geçirilecek en büyük rüzgâr enerjisi yatırımına imza atıyor.

Projenin tam kapasiteyle devreye girmesiyle yılda 1,75 TWh temiz elektrik üretilmesi bekleniyor; bu, yaklaşık 650 bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk geliyor. Ayrıca proje sayesinde Türkiye elektrik şebekesi dikkate alındığında yılda 1,1 milyon tonun üzerinde CO emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.

Yatırımın hedefleri ve ekonomik etkileri

Proje kapsamında hedeflenenler arasında 1,1 milyon tonun üzerinde CO salımının önlenmesi, 650 bin haneye denk temiz enerjinin şebekeye aktarılması, bölge ekonomisine yüzlerce kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması ve yerel tedarikçiler için yeni iş fırsatları oluşturulması bulunuyor.

Teknoloji, çevre ve sosyal yönetim

Projede en yüksek verim ve çevresel standartları önceleyen ileri rüzgâr türbini teknolojileri kullanılacak; çevresel ve sosyal etki yönetimi ise ulusal mevzuat ile uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yürütülecek.

Türkerler Enerji Grubu CEO'su Ali Kındap, yatırımın Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir aşama olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu büyük rüzgâr yatırımıyla Türkiye’nin düşük karbonlu büyüme sürecine önemli bir katkı sağlıyoruz. Rüzgârın doğal gücünü rekabetçi maliyetlerle elektrik üretimine dönüştürerek enerji arz güvenliğine, dışa bağımlılığın azalmasına ve iklim hedeflerine destek veriyoruz."

Kındap, ayrıca projenin önemini şu sözlerle özetledi: "Küresel rekabette karbon yoğun üretim giderek dezavantaj oluşturuyor. Türkiye’nin güçlü konumunu sürdürebilmesi, yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmasına bağlı. Sivas YEKA RES 2025 ile hem 2053 net sıfır vizyonuna destek sunuyor hem de sanayimize sürdürülebilir ve öngörülebilir maliyetli enerji sağlıyoruz."

Türkerler Enerji Grubu’nun Sivas YEKA RES 2025 projesi, ölçeği, çevresel faydaları ve yerel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisiyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri açısından dönüm noktası niteliğinde görülüyor.

TÜRKERLER ENERJİ GRUBU CEO’SU ALİ KINDAP