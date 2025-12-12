DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Coğrafi İşaretli Akçadağ Halısı ABD ve Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor

Akçadağ'da coğrafi işaretli halılar Halk Eğitim kurslarında üretiliyor; ABD ve Uzak Doğu'ya ihraç edilerek bölge ekonomisini ve kültürünü destekliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:03
Coğrafi İşaretli Akçadağ Halısı ABD ve Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor

Coğrafi İşaretli Akçadağ Halısı ABD ve Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bin bir emekle üretilen coğrafi işaret tescilli Akçadağ halısı, ABD ve Uzak Doğu pazarlarına gönderiliyor.

Deprem bölgesi Malatya’da üretim kesintisiz sürerken, el sanatları arasında önemli bir yeri olan el dokuması halı üretimi Akçadağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarında devam ediyor. Kursiyerlerin ilmek ilmek dokuduğu halılar hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor.

Kurslar ve üretim

Büyük emek ve sabırla üretilen halıların ilçeye önemli katma değer sağladığı belirtilirken, geleneksel bir kültürün yaşatılması açısından çalışmaların büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Karaçelik de ilçede halıcılığın özellikle Kürecik ve Ören beldelerinde geçmişten gelen bir ünü bulunduğunu belirterek, "Değişen yaşam şartlarıyla bu gibi geleneksel sanatlar kaybolmaya yüz tuttu. Biz de bu sanatın yaşatılması için çaba gösteriyoruz. Coğrafi işaretli Akçadağ halısının, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak komisyonunca kabul edilmesi için teklifimizi sunduk. Kabul görmesi halinde kursların açılması daha kolay olacak ve üretim artacak" dedi.

Karaçelik, ilçe merkezi ve Ancar Mahallesi’nde iki ayrı kursla halı dokuma faaliyetinin sürdüğünü, toplam 24 kursiyer ve 2 usta öğreticiyle üretime devam ettiklerini belirterek, Akçadağ halılarının özellikle Amerika ve Japonya’ya aracı firmalar aracılığıyla ihraç edildiğini ve turistik bölgelerde de satışa sunulduğunu söyledi.

Söz usta ve kursiyerlerden

Kursiyerlerden Sultan Döğer halı dokumayı çok sevdiğini belirterek, "Hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Ürünlerin ihracata gitmesi bizi çok sevindiriyor" dedi.

Usta öğretici Sema Düz ise mesleğini yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, " Öğrenciler halıyı hem evde hem kursta dokuyor. Genellikle kök boyalı yün halılar üretiyoruz, desenlerimiz yöresel. Bu meslek babaannelerimizden kalan bir miras. Ben de babaannemin mesleğini devraldım ve zevkle sürdürüyorum. Yeni nesillere hem maddi hem manevi katkı sunarak bu sanatı aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

AKÇADAĞ İLÇESİNDE BİN BİR EMEKLE ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ AKÇADAĞ HALISI, ABD İLE UZAK...

AKÇADAĞ İLÇESİNDE BİN BİR EMEKLE ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ AKÇADAĞ HALISI, ABD İLE UZAK DOĞU'YA İHRAÇ EDİLİYOR.

AKÇADAĞ İLÇESİNDE BİN BİR EMEKLE ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ AKÇADAĞ HALISI, ABD İLE UZAK...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Coğrafi İşaretli Akçadağ Halısı ABD ve Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor
2
Garanti BBVA, CDP’den Üç Temada A Alarak 'Üç A' Liderliğe Ulaştı
3
Türkerler'in Sivas'ta 500 MW YEKA RES 2025 Rüzgâr Yatırımı
4
Türkiye Innovation Week 2025: Duygu Yaygır Kümeleme Projesiyle Dezavantajlılara İnovasyonda Yer Açıyor
5
Sanayide Çelik Yapılar Depreme Karşı Kalkan Olacak
6
TCMB Güncel Döviz Kurları - 2023
7
Borsa ve Altın Bu Hafta Yatırımcıları Güldürdü

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda