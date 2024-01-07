3 otomobil devinden okkalı indirim başladı! Araba almak isteyen bu fiyatlara karşı koyamayacak

2024 model sıfır araç fiyatlarına dair önemli bilgiler geldi! Renault, FİAT ve Hyundai, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merakla beklenen otomobil fiyatlarını açıkladı. 2023 modelleri geride kalırken, otomobil tutkunları 2024 modellerinin fiyatlarını öğrenmek için heyecanla bekliyor.

Fiat, Aralık ayı sıfır araç fiyat listesini paylaştı. Egea Sedan, Hatchback ve Cross modellerinde birçok seçenek bulunuyor. Ayrıca, Fiat'ın ikonik modeli 500e'nin elektrikli versiyonu da dikkat çekiyor. Hyundai ise Aralık ayında sıfır araç fiyatlarını duyurdu. i10, i20, Elentra, Kona, Tucson, Santa FE Hibrit gibi modellerde geniş bir yelpaze sunuluyor. Özellikle, IONIQ 5 ve IONIQ 6 gibi elektrikli modellerin fiyatları merakla bekleniyor.

Toyota, Corolla, Yaris Cross, C-HR Hybrid, Camry ve Land Cruiser Prado modelleriyle 2023 Aralık ayında sıfır araç fiyatlarını açıkladı. Corolla Hybrid ve Corolla Cross Hybrid gibi hibrit modeller, sürdürülebilirlik odaklı tüketiciler için önemli seçenekler sunuyor.

Renault, 2024 model Clio ve Taliant'ın yanı sıra Captur, Megane E-Tech ve Koleos gibi modellerdeki fiyatları duyurdu. Elektrikli araçlar arasında öne çıkan ZOE E-TECH'in de fiyatı ilgi çekiyor.





Chery ve Dacia da Aralık ayı itibariyle sıfır araç fiyatlarını paylaştı. Chery'nin Tiggo 8 Pro ve Tiggo 7 Pro modelleri, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederken, Dacia'nın Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring ve Jogger gibi modelleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Peugeot'un Aralık ayı sıfır araç fiyatları da otomobilseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 208, 308, 2008, 3008 ve 5008 gibi modeller, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle kullanıcılara çeşitli seçenekler sunuyor.

Son olarak, Skoda ve Opel'in Aralık ayı sıfır araç fiyat listeleri de yayınlandı. Skoda Fabia, Octavia, Scala gibi modeller, farklı donanım seçenekleriyle dikkat çekerken, Opel Corsa'nın benzinli ve dizel motor seçenekleri, farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunuyor.

Yıl sonu itibariyle otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği bu sıfır araç fiyatları, tüketicilere geniş bir yelpaze sunuyor. Sürdürülebilirlik, performans ve ekonomik tercihler göz önüne alındığında, her markanın sunduğu seçeneklerle 2024 model araç almak isteyenler için zengin bir dönem başlıyor.