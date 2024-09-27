3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Antalya'da Yapılacak

3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Antalya'da Gerçekleşecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi, 3-4 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

Etkinlik Detayları

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, etkinliğin Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kongre, sigorta sektöründe işbirliğini artırmak ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacı taşıyor.

Sektör Temsilcileri Buluşacak

Etkinlik süresince, sektördeki önde gelen temsilciler ve uzmanlar oturumlarda bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacak. Ayrıca, özel sektör temsilcileri de işbirliği imkanları hakkında görüşmeler yapabilecek.

Fuar Alanları ve Aktiviteler

Katılımcılar, açık ve kapalı fuar alanlarında sigortacılık sektörünün sunduğu çeşitli ürün ve hizmetleri tanıma şansı elde edecekler. Fuar programının yanı sıra, etkinlik boyunca çocuklar ve ziyaretçiler için eğlenceli oyunlar ve etkinlikler de düzenlenecek.

Halk Konseri

Program kapsamında ayrıca, 3 Ekim tarihinde bir halk konseri gerçekleştirilecek. Bu konser, katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.