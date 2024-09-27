DOLAR
34,15 -0,03%
EURO
38,17 0,33%
ALTIN
2.912,52 0,71%
BITCOIN
2.245.529,73 -1,58%

3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Antalya'da Yapılacak

Antalya'da gerçekleşecek bu önemli kongre, sigorta sektöründe işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:16
3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Antalya'da Yapılacak

3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Antalya'da Gerçekleşecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi, 3-4 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

Etkinlik Detayları

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, etkinliğin Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kongre, sigorta sektöründe işbirliğini artırmak ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacı taşıyor.

Sektör Temsilcileri Buluşacak

Etkinlik süresince, sektördeki önde gelen temsilciler ve uzmanlar oturumlarda bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacak. Ayrıca, özel sektör temsilcileri de işbirliği imkanları hakkında görüşmeler yapabilecek.

Fuar Alanları ve Aktiviteler

Katılımcılar, açık ve kapalı fuar alanlarında sigortacılık sektörünün sunduğu çeşitli ürün ve hizmetleri tanıma şansı elde edecekler. Fuar programının yanı sıra, etkinlik boyunca çocuklar ve ziyaretçiler için eğlenceli oyunlar ve etkinlikler de düzenlenecek.

Halk Konseri

Program kapsamında ayrıca, 3 Ekim tarihinde bir halk konseri gerçekleştirilecek. Bu konser, katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Haftayı Karışık Bir Seyirle Tamamladı
2
Türkiye'nin Ham Çelik Üretiminde Yüzde 13,9 Artış
3
Döviz Kurları Güncel Verileri
4
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları
5
Kredi kartları için yapılandırma resmi gazetede yayımlandı! Yapılandırma 60 ayı kapsıyor
6
BOTAŞ ve NIGC Arasındaki İşbirliği Görüşmeleri Tahran'da Gerçekleşti
7
Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor