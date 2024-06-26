Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,87 -0,04%
EURO
35,17 -0,38%
ALTIN
2.418,73 -0,85%

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

DenizBank müjdeli haberi duyurdu! Emekliler bu habere çok sevinecek! Emekli maaşını DenizBank'a taşıyanlara 50.000 liralık ödeme yapılacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 19:20
3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

DenizBank, emekli maaşını bankaya aktaranlara önemli avantajlar sunmakta. Kampanya kapsamında emeklilere 50.000 TL kredi sağlanacak. Bu avantajdan nasıl faydalanabilirsiniz? Başvuru sürecine ve tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE 50.000 TL

Emekli maaşını bankaya devreden müşterilerine 50.000 TL kredi imkanı sunan DenizBank, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına, sevdiklerine destek olmalarına ve hayallerini gerçekleştirmeleri için fayda sağlamaya devam ediyor. Bu kampanya özellikle emeklilerin maddi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmelerine yöneliktir. Bu promosyondan faydalanmak adına ilk olarak emekli maaşınızı DenizBank'a aktarmanız gerekmektedir. Emekli maaşını DenizBank'a devreden tüm emekliler 50.000 TL kredi imkanından yararlanabiliyor. Ayrıca mevcut DenizBank müşterileri de bu kampanyadan yararlanabiliyor. Başvuru süreci ise şu şekildedir; ilk olarak size en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğinizi ibraz ederek başvuruda bulunabilirsiniz. Şube görevlileri size ayrıntıları anlatacak ve başvurunuzu hemen yapmanıza yardımcı olacaktır. Başvurunuzu DenizBank İnternet Bankacılığı üzerinden çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunmak için DenizBank internet şubenize giriş yapmanız yeterli olacaktır. DenizBank Mobil uygulamasını indirerek cep telefonunuzdan kolayca başvuru yapabilirsiniz. Mobil uygulama aracılığıyla başvuru yapmak da hızlı ve güvenli bir biçimdir. DenizBank çağrı merkezini arayabilir, müşteri temsilcisiyle görüşebilir, kredi başvurunuzu öğrenebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. DenizBank'ın emeklilere sunduğu 50.000 TL'lik kredi kampanyasında bazı şartlar geçerli. Bu şartlar şunlardır:

Denizbank'tan Muhteşem Kampanya

Bu kredi emeklilere özel olarak sunulmaktadır ve 50.000 TL'ye kadar kullanılabilmektedir.

Kredi faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru yaparken güncel faiz oranını kontrol edebilirsiniz.

Kredi geri ödeme planı emeklinin bütçesine bağlıdır. Vade seçenekleri ve ödeme koşulları esnek olup ihtiyaçlarınıza göre planlanabilmektedir.

DenizBank sadece kredi değil, emekli olanlara has fırsatlar da sunuyor. Emekli maaşını DenizBank'a aktaran herkes, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi pek çok bankacılık hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ayrıca DenizBank'ın özel promosyon ve indirimlerinden de yararlanabilirsiniz. DenizBank'ın emeklilere sunduğu 50.000 TL'lik kredi kampanyası, emeklilerin maddi yükünü hafifletmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu avantajlardan yararlanmak ve maddi açıdan rahat etmek için hemen başvurun.

İLGİLİ HABERLER

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak