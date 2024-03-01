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305 bin TL'ye sıfır otomobil satılıyor! Fiat gemileri yaktı, bedava fiyatına verecek

Bu fiyata sıfır otomobil almak hayal haline gelirken Fiat tüm gemileri yaktı. Fiat'tan sıfır km araç almak isteyenleri sevindirecek haber verildi. Fiat'ın o modeli üzerine 305 bin TL peşinat ile satışa çıkartıldı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 21:33
305 bin TL'ye sıfır otomobil satılıyor! Fiat gemileri yaktı, bedava fiyatına verecek

Fiat ÖTV muafiyet kapsamında tüm dikkatleri üzerine çekerken ilgi odağı haline geldi. Fiat'tan dev kampanya başlatılırken vatandaşlara uygun fiyatlı değerlendirme fırsatı verildi. ÖTV muafiyeti üzerine fiyat listesi vatandaşlarla paylaşıldı.

Fiat ÖTV muafiyet fiyat listesi yayınlayarak, tüketicilerin hizmetine sundu. Fiat, tarafından yayınlanan ÖTV muafiyet fiyat listesi, sıfır kilometre araç almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak kampanya olarak dikkatleri çekiyor. Otomobil piyasalarda hareketlilik devam ederken fiyatlardaki artış dikkat çekti. ÖTV muafiyet listesi ile beraber Fiat Egea Sedan sahibi olmak sadece 304 bin TL'den başlayan rakamlarla.
Fiat egea sedan
Fiat Egea Sedan’ın 2024 modeli Urban donanımıyla beraber 874.900 TL’den satışa konulurken ÖTV muafiyeti kampanyası içerisinde 304.400 TL peşinat ile beraber, 200 bin TL’ye kadar kredi desteği ile müşterilere destek sağlandı. Fiat Egea alımı için 304 bin 400 TL peşinat ödemesi yapılması yeterli olacaktır.

ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANACAKLAR
Otomobil piyasalarında fiyatlar yüksek olarak yorumlanırken sıfır km araç alımı için uygun rakamlar sunuldu. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan kişilerin bu durumu belgelemesiyle beraber ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
Fiat duyurusunda kampanya hakkında bilgi verirken Fiat bayilerinde veta Fiat'ın resmi internet sayfası üzerinden ulaşarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

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