32 gün bekleyen 46 bin TL'yi cebine koyacak! Olmaz demeyin oluyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz artırım kararıyla birlikte, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz oranları 500 baz puanlık bir artışla %50’ye yükseltildi. Merkez Bankası’nın faiz oranını %45’ten %50’ye çıkarmasının ardından, bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. Yeni belirlenen faiz oranları sayesinde, 1 milyon liralık bir mevduatın bir aylık getirisi merak konusu olurken, bankalar bu oranları kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre, mevduat sahipleri en fazla 46 bin 513 lira faiz geliri elde edebileceklerini öğrendi ve bankaların faiz listeleri yenilendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın duyurduğu yeni faiz oranları sonrasında, "1 milyon lira bir ayda ne kadar getiri sağlar?" sorusu gündeme geldi. Mevduat faizi, bankaların yatırılan paraya belirli bir dönem sonunda verdiği getiri olarak tanımlanır ve bu getiri, mevduat faiz oranı ile hesaplanır. Mevduat faiz oranları genelde yıllık olarak belirlenir ve her bankanın sunduğu oran farklılık gösterebilir. Yakın zamanda, özellikle 32 günlük vadeli hesapların getirisi yoğun ilgi görürken, piyasada en cazip faiz oranlarını sunan bankalar da ortaya çıktı. 1 milyon TL’lik 32 günlük vadeli mevduatın getirileri şu şekilde sıralanıyor:





Alternatif Bank’ın VOV Hesabı, yıllık %56 faiz oranı sunuyor. Bu oranla, bir aylık dönemde yatırılan 1 milyon TL, 46.513,66 TL faiz geliri elde ediyor ve toplam bakiye 1.046.513,66 TL’ye ulaşıyor.

ING Bank’ın E-Turuncu Hesabı ise yıllık %50 faiz oranı ile yatırımcılara hizmet veriyor. Bir ay sonunda, 1 milyon TL’lik mevduat için 41.530,05 TL kazanç sağlanıyor ve toplam meblağ 1.041.530,05 TL olarak hesaplanıyor.

TEB – Türk Ekonomi Bankası’nın Marifetli Hesabı, yıllık %55 faiz teklifiyle dikkat çekiyor. Bu hesapla, bir ay içinde 1 milyon TL’ye 45.683,06 TL faiz geliri eklenerek toplamda 1.045.683,06 TL’lik bir birikim sağlanıyor.

DenizBank’ın E-Mevduat Hesabı ise yıllık %54 faiz oranıyla yatırımcılara avantaj sunuyor. Bir aylık sürede, 1 milyon TL’lik mevduata 44.852,46 TL faiz kazancı ekleniyor ve toplam tutar 1.044.852,46 TL’ye ulaşıyor.





Fibabanka’nın Kiraz Hesabı aylık %52 faiz sunuyor ve bu, ay sonunda 43.191,26 TL gelir demek. Böylece toplam bakiye 1.043.191,26 TL’ye ulaşıyor. Odea Bank’ın sunduğu Yeni Vadeli Hesap ise %53 faiz oranıyla aylık 44.021,86 TL kazandırıyor ve toplamda 1.044.021,86 TL yapıyor. Anadolubank’ın Renkli Hesabı da %50 faiz oranıyla ayda 41.530,05 TL getiri sağlıyor ve toplam meblağ 1.041.530,05 TL oluyor. Bankaların belirlediği faiz oranlarına göre yatırımınızın büyüklüğü, kazancınızı etkileyen önemli bir faktördür.