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Merkez Bankası Başkanı Karahan banknot ve asgari ücret sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda güncel durumla ilgili sunum yaptı. Karahan, banknot ve asgari ücretle ilgili sorulara da cevap verdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 14:05
Merkez Bankası Başkanı Karahan banknot ve asgari ücret sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Karahan, komisyonda milletvekillerinin de sorularını yanıtladı. Karahan burada, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen asgari ücret ve yeni banknot basılması ile ilgili sorulara da cevap verdi.

500 ya da 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olup olmadığı ile ilgili soruya Karahan, “Kupür kompozisyonunu farklı göstergelerle takip ediliyor. Üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığı ise teknik analizler ile belirleniyor. Bu konuyla ilgili birimler çalışmalarına devam ediyor” cevabını verdi. Başkan Karahan, banknotlarla ilgili yeni bir karar alındığında bunun şeffaflıkla açıklanacağını da dile getirdi.

Asgari ücrette artış olacak mı?

Asgari ücretle ilgili soruya ise Başkan Karahan, bu konuda karar verici taraf olmadıklarını ifade ederek cevap verdi. Karahan, “Tavsiye kurumu ya da karar verici bir konumda değiliz. Enflasyonda hedef ve tahminler belirlerken ücretlerle ilgili bazı varsayımlar yapıyoruz. Daha önceki açıklamaya göre biz tek artış yapılacağını göz önüne alarak tahmin ve hedef belirledik” ifadelerini kullandı.

Karahan’ın açıklamaları, asgari ücrette bir değişiklik olmayacağı yönünde yorumlandı.

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