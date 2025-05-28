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4. Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu Enerji Geleceğini Şekillendiriyor

4. Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu, 'Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü' temasıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:38
4. Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu Enerji Geleceğini Şekillendiriyor

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH) işbirliğinde düzenlenen 4. Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu, 'Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü' teması etrafında toplandı. İstanbul'da gerçekleştirilen forumda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açılışta Dikkat Çeken Vurgular

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Türkiye'nin enerji güvenliği ve istikrar açısından önemine değinerek, “Çok kilit bir konumda bulunan müttefikimiz Türkiye, enerji güvenliğini artırmak için önemli bir rol üstleniyor,” dedi. Lang, Polonya'nın yenilikçi ve maliyet etkili çözümler sunarak küresel yeşil geçişte liderlik hedefiyle hareket ettiğini de ifade etti.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Potansiyeli

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının henüz keşfedilmediğini belirterek, İstanbul'un önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini vurguladı. Lesniak, “Şehirler, endüstriler ve haneler için sürdürülebilir çözümler sunmak istiyoruz,” dedi.

DEİK Başkanından Destek Açıklamaları

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ise Polonya'nın Türkiye için Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Duman, iki ülke arasındaki başlıca işbirliği alanlarının enerji, yenilenebilir enerji, kimyasallar ve sağlık turizmi gibi sektörleri kapsadığını ifade etti.

Yeşil Sektör ve Gelecek Vizyonu

Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Joanna Zdanowska, yeşil teknolojinin ortak bir dil olduğunu belirterek, zorlukları ele almanın önemini vurguladı. Berbercioğlu ise forumun, yeşil teknolojiler ve enerji dönüşümüne dair tartışmalara yol açmasını umut ettiklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından forum, 'Ekonomik ve Enerji Güvenliğinin Bir Bileşeni Olarak Yeşil Sektör' başlıklı panel ile devam etti. Ayrıca, 'Polonya ve Türkiye'de Yeşil Teknolojiler-İş Fırsatları' ve 'Enerji ve Çevre Sektörlerinde İnovasyonu Teşvik Etmede Polonya ve Türkiye Deneyimleri' başlıklı paneller de düzenlenecek.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya...

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi ve DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 4. Polonya-Türkiye Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya...

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi ve DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 4. Polonya-Türkiye Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı.

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