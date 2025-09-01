4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ne Öğrenciler Ücretsiz Katılacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi, bu yıl gençlere özel fırsat sunuyor. Zirve, sektörün geleceğini belirleyecek konuların gündeme geleceği iki gün boyunca katılımcılara küresel perspektif sağlayacak.

Zirvenin tarihi ve ana teması

TSB ev sahipliğinde 29-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Zirve'nin bu yılki ana teması, dijitalleşme ve yapay zekânın sigorta sektörüne etkileri olacak. Konu, hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde derinlemesine tartışılacak.

Küresel aktörler bir arada

Zirveye Insurance Europe, EBRD, S&P Global Ratings, PensionsEurope, Swiss Re ve AXA gibi dünyanın önde gelen kuruluşlarının temsilcileri katılacak ve sektörün geleceğine ışık tutacak görüşler paylaşacak.

Gençlere ücretsiz katılım ve amaç

TSB, bu yıl ilk kez öğrencilere özel kontenjan ayırarak gençlerin Zirve'ye ücretsiz katılımını sağladı. Genç sigortacı adayları için bu fırsat, yapay zekâ ve dijitalleşmenin sektördeki dönüşümünü yakından takip etme, küresel uzmanlarla tanışma ve uluslararası ağ kurma imkânı sunuyor.

TSB Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer konuyla ilgili şunları vurguladı: "Hedefimiz, gençleri sadece izleyici değil, geleceğin şekillendiricisi olarak bu yolculuğa dahil etmektir."

Özer ayrıca, gençlerin enerjisi, merakı ve yenilikçi bakış açılarını sektör için değer olarak nitelendirerek, Zirve'ye katılacak öğrencilerin sadece bilgilenmekle kalmayıp geleceğin sigorta ekosistemini inşa edecek adımlar atacaklarını belirtti.