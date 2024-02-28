40’lı havlu kağıt 159 TL’ye kadar düşüyor! Hakmar 23 - 29 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Havlu kağıt, ayçiçek yağı gibi temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirim bekliyorsanız Hakmar marketler sizlere müjdeli haberi duyurdu! 23 Şubat 2024 tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla resmen sudan ucuz fiyata birçok ürün satışa çıkardı. 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya doğrultusunda zeytin, beyaz peynir, sucuk, kuşbaşı, lokum, un, demlik çay, şeker gibi ürünler çok uygun fiyatlarda satışta olacak. Bu ürünlerin yanı sıra şampuan, diş macunu, diş fırçası, bulaşık makinesi kapsülü gibi ürünleri de bekliyorsanız, Hakmar marketlere koşabilirsiniz! İşte 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak aktüel kataloğunun detayları…

60 TL’DEN TAVUK, 199 TL’DEN TEREYAĞI ALABİLECEKSİNİZ

Temel gıda ürünleri de indirim bekliyorsanız, Hakmar marketler 23 Şubat 2024 tarihi itibariyle birçok ürünü uygun fiyatlardan satışa çıkardı. Kampanya doğrultusunda tereyağı tuzsuz 1000 gram 199,95 TL, tost peyniri 1 kg 159,95 TL, tavuk but kilogram 65 TL, domates salçası 830 g 32,50 TL, ayçiçek yağı 5 LT 195 TL, Karadeniz Doğuş tiryaki çayı 500 gr 59,95 TL, zeytin kilogram 119,95 TL, kaşar peyniri 600 g 124,95 TL, kuşbaşı kilogram 395 TL, Osmancık pirinç kilogram 49,90 TL’den satışta. Bunların yanı sıra tavuk kanat, karışık lokum, beyaz peynir, çeçil peyniri, labne peyniri, dilimli sucuk, çay, soda, meyve suyu, çikolata, atıştırmalık gibi ürünlerde indirimli şekilde satışta.

ŞAMPUAN, DİŞ MACUNUNU UYGUN FİYATA ALMAK İSTEYENLERİN BAŞKA MARKTE BAKMAYA GEREK YOK

Şampuan, diş macunu gibi ürünleri uygun fiyatlara satın almak isteyenler de Hakmar marketlere gidebilir! Hakmar marketlerde şampuan 79,95 TL, diş macunu 19,95 TL, diş fırçası 3’lü 34,95 TL, çocuk bezi 99,90 TL, bulaşık makinesi kapsülü 44’lü 159,90 TL'ye satışta.











