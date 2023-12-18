400 TL indirimli çeyrek altını duyan kapıda kuyruk oldu

Ankara'da açılan mağazada 500 çeyrek altının indirimli olarak satılacağı duyurulmasıyla vatandaşlar akın ederek mağazanın önünde sıra oluşturdu. Gelen haberler üzerine piyasada 3.200 TL seviyelerinde satışa çıkan çeyrek altın 400 TL indirimli olarak fırsat sunuldu.





Mağazada atılacak adım kalmazken dışarıda ise kuyruğun sonunu kimse Nakit parayla beraber 500 tane çeyrek altın satışı yapılırken bu kampanyadan yararlanmak için ilk 500'ün içerisinde yer almanız gerekiyor.