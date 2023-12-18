400 TL indirimli çeyrek altını duyan kapıda kuyruk oldu

Altın almak için fiyat araştırması yapanlara güzel haber geldi. Ankara'da yeni açılan mağazanın açılışına özel olarak 400 TL indirimli çeyrek altın alma şansı sunuldu. İşte ilk 500'e girenler yaşadı.

400 TL indirimli çeyrek altını duyan kapıda kuyruk oldu
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Ankara'da açılan mağazada 500 çeyrek altının indirimli olarak satılacağı duyurulmasıyla vatandaşlar akın ederek mağazanın önünde sıra oluşturdu. Gelen haberler üzerine piyasada 3.200 TL seviyelerinde satışa çıkan çeyrek altın 400 TL indirimli olarak fırsat sunuldu.

indirimli çeyrek altın

Mağazada atılacak adım kalmazken dışarıda ise kuyruğun sonunu kimse Nakit parayla beraber 500 tane çeyrek altın satışı yapılırken bu kampanyadan yararlanmak için ilk 500'ün içerisinde yer almanız gerekiyor. 

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