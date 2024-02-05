4294 metre² nitelikli tarla 170.000 TL’ye satışta! Tarlayı satın almak için kıyasıya bir mücadele veriliyor

Uygun fiyatları tarla sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzüne gülecek harika fırsat Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası gayrimenkul satış sayfasında farklı farklı uygun fiyatlı bir çok taşınmazı satılığa çıkartıyor. Bu sefer satılığa çıkartmış oldu gayrimenkuller arasında en fazla göze çarpan ise 4294 metre² alanlı tarla nitelikli gayrimenkulün 170.000 TL başlangıç bedeldi satışa çıkartılması oldu. Vatandaşlar 170.000 TL başlangıç bedeli ödeyerek yedi gün sonra bu tarlanın sahibi olabilecekler. İşte Ziraat Bankası tarafından duyurulan uygun fiyatta tarla satışının detayları…

TARLA SAHİBİ OLMAK İSTİYORSANIZ 170.000 TL ÖDEMENİZ YETERLİ OLACAK

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Tuğlu köyünde 4294 metre² alanlı tarla nitelikte gayrimenkul Ziraat Bankası’nın gayrimenkul satış sayfasında satılığa çıkartıldı. Krediye uygun olan bu tarla için başlangıç bedeli 170.000 TL olarak belirlenirken, minimum artış ise 1000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar yedi gün boyunca devam edecek açık ihale usulüyle tarla sahibi olabilecekler. Eğer Adıyaman’da uygun fiyatlı geniş tarlaya sahip olmak istiyorsanız, Ziraat Bankası tarafından duyurulan fırsatı kesinlikle kaçırmamalısınız.

10.200 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Başlangıç bedeli 170.000 TL olarak belirlenen bu gayrimenkulün satışı için istenilen teminat bedeli ise 10.200 TL olarak belirlendi. Tapu durumu müstakil parsel olarak belirtilirken, ilgili şube ise Kahta Adıyaman Şubesi olarak belirlendi. Vatandaşlar eğer uygun fiyatlarla 4294 metre karelik alanlı tarlaya sahip olmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası tarafından sunulan bu fırsatı kesinlikle kaçırmamaları gerekiyor. Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Tuğlu Köyü’nde sadece 170.000 TL’ye Ziraat bankası ile tarla sahibi olmak mümkün!



