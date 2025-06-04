İHKİB ve Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, Türk Moda Endüstrisini Güçlendiriyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, Türk moda endüstrisinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Yapılan işbirliği protokolü ile sektöre değer katacak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Adımları

Protokol çerçevesinde, taraflar dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yaratıcı sektörlerle ilgili ulusal ve uluslararası destek programlarına başvurarak yeni fırsatlar yaratacaklar. Bilişim Vadisi'nde bulunan girişimciler, İHKİB üyeleri ile işbirliği içinde büyüme olanaklarına sahip olacaklar.

Stratejik Hedefler Doğrultusunda İşbirliği

Teknoloji ve tasarım alanındaki stratejik hedeflerle uyumlu projeler geliştirecek olan İHKİB ve Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, dijital dönüşüm ve tasarım süreçlerinde çözüm ortaklıkları kurarak destekleyici bir ekosistem oluşturacak. Ayrıca, dijitalleşme ve tasarım kümelenme merkezleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

“Hazır Giyim Üretiminde Marka Ülkeyiz”

Protokol imza töreninde konuşan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Türkiye’nin hazır giyim alanında dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin (AB) ise üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu belirtti. Paşahan, Türkiye’nin küresel hazır giyim ihracatının %3,2’sini gerçekleştirdiğini de dile getirdi.

Paşahan, ayrıca; "Hazır giyim üretiminde marka ülkeyiz. Kaliteli, hızlı ve esnek üretim kapasitemiz, coğrafi konumumuz ile rakiplerimizden ayrışıyoruz. Geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması ve dijitalleşme gibi konularda Avrupa standartlarını yakaladık. Bu süreçte de IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında AB fonlarını etkili bir şekilde kullanarak güçlü projeler geliştiriyoruz,” diye ekledi.

Yeni Nesil Teknolojilerin Kesişen Noktası

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yeni nesil tekstil teknolojilerinin yalnızca büyük oyuncular tarafından değil, aynı zamanda yaratıcı girişimler tarafından da şekillendirildiğini vurguladı. Bu işbirliği programı ile genç girişimcileri, tasarımcıları ve teknoloji geliştiricilerini aynı ekosistemde buluşturduklarını belirtti. Bilişim Vadisi'nin bu kesişim noktasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği vurgulandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, Türk moda endüstrisinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol imza törenine İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan (sağda) ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de (solda) katıldı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, Türk moda endüstrisinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol imza törenine İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan (sağda) ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de (solda) katıldı.