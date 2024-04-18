47 ilde bedava fiyatına arsa fırsatı! Bakanlık ucuz arsa başvurularını başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde 57 ilde arsa satışı başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, arsa satışlarının yüzde 25 peşinatla ve kalan kısmının 24 ay vadeli olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa başvuruları, ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere TOKİ'nin internet sitesinden ulaşılabilir.

TÜRKİYE GENELİNDE 57 İLDE ARSA SATIŞI BAŞLIYOR İŞTE DETAYLAR





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilecek olan arsa satışı, ev yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Emlak Müzayede tarafından organize edilecek olan satışta, imarlı ve konut alanı olarak belirlenmiş arsaların büyük bir çoğunluğu yer alıyor. Bu da alıcıların arsalar üzerine ev inşa etme özgürlüğüne sahip olacakları anlamına geliyor.

Konut yapma veya betonarme bir yapı inşa etme zorunluluğu olmadığı için, arsa sahipleri istedikleri zaman ve şekilde evlerini inşa edebilecekler. Prefabrik veya konteyner ev yapımı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler arasından tercih yapma imkanına sahip olacaklar.

Önemli bir nokta ise başvuru yapabilmek için arsa veya ev sahibi olma zorunluluğunun bulunmamasıdır. 18 yaş üstü herkes, başvuru yapmak için gerekli olan teminatı yatırdığı takdirde bu satışa katılabilir.

Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 47 ilde arsa satışı gerçekleştirilecek. Satışın yapılacağı iller şu şekildedir: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat.

Teminat miktarı ise satılacak arsanın fiyatına bağlı olarak değişmektedir. Başvuru yapılacak arsanın fiyatını belirlemek ve istenen teminat tutarını öğrenmek için aşağıdaki linkte yer alan listeden ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyenler için detaylı bilgilere ve başvuru prosedürüne resmi kanallar üzerinden ulaşılabilir. Emlak Müzayedesiyle arsa sahibi olmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması önerilir.